الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل توزيع المناهج 2024.. الصف السادس الابتدائي

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

منهج الصف السادس الأبتدائي الجديد، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور،  لمعرفة المنهج الجديد، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي 2023

ننشر فى التقرير التالي، توزيع منهج مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، الموزعة على معلمي اللغة الأوائل بالإدارات التعليمية، وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الدور الأول (اكتشف ذاتي)

الموضوع الأول ، نص الاستماع "كن ولا تكن"، قصة "ما السر؟" ، نص معلوماتي "التفكير وسبل النجاح"، مراجعة عامة علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بنوعيه، التنوين.

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024

الموضوع الثاني (قدراتي)، شعر "فى يوم الشباب" ، نص معلوماتي "أنا ذكي"، النحو (الضمير البارز المنفصل والمتصل).

الموضوع الثالث (فكري) ، نص الاستماع "أسرارى سر نجاحي"، نص معلوماتي “فكر بإبداع”.

 الدور الثاني (علاقتي بالآخرين):

الموضوع الأول، نص الاستماع (حوار مع المعلمين )، قصة "اذناى بخير" ، نص معلوماتي "فن الاستماع"، النحو (الأسماء الخمسة)، (الخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية)، مراجعة المد بالألف والواو والياء).

الموضوع الثاني (التواصل)، شعر “دع الايام تفعل ما تشاء”، نص معلوماتي "الإشارة تواصل"، النحو (خبر الجملة الفعلية وخبر شبه جملة).

وشددت الوزارة، على ضرورة التزام جميع المدارس على مستوى أنحاء الجمهورية، بتوزيع المنهج المقرر من الوزارة على مدار العام الدراسي، دون الإخلال بالمواعيد المقررة .

على صعيد آخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه يوم ٣٠ سبتمبر الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم. 

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024.

اقرأ أيضاً

منهج الصف السادس الابتدائى 2023 اللغة الإنجليزية

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 والمقررات الدراسية بعد التطوير

منهج الصف السادس الابتدائي رياضيات للعام الدراسي 2023-2024

منهج للصف السادس الابتدائي 2023 اكتشف ذاتي عام الدراسي الجديد 2023 2024 علاقتي بالآخرين منهج مادة اللغة العربية الإدارات التعليمية

مواد متعلقة

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

من هنا.. منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 علوم PDF

الدرس الأول في منهج علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

الدرس الأول في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

«دفناه ووضعنا عليه حجارة».. اعترافات عامل رخام وآخر قتلا سائقا في المعادي

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين