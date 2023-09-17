تفاصيل توزيع المناهج 2024.. الصف السادس الابتدائي

منهج الصف السادس الأبتدائي الجديد، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، لمعرفة المنهج الجديد، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي 2023

ننشر فى التقرير التالي، توزيع منهج مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، الموزعة على معلمي اللغة الأوائل بالإدارات التعليمية، وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الدور الأول (اكتشف ذاتي)

الموضوع الأول ، نص الاستماع "كن ولا تكن"، قصة "ما السر؟" ، نص معلوماتي "التفكير وسبل النجاح"، مراجعة عامة علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بنوعيه، التنوين.

الموضوع الثاني (قدراتي)، شعر "فى يوم الشباب" ، نص معلوماتي "أنا ذكي"، النحو (الضمير البارز المنفصل والمتصل).

الموضوع الثالث (فكري) ، نص الاستماع "أسرارى سر نجاحي"، نص معلوماتي “فكر بإبداع”.

الدور الثاني (علاقتي بالآخرين):

الموضوع الأول، نص الاستماع (حوار مع المعلمين )، قصة "اذناى بخير" ، نص معلوماتي "فن الاستماع"، النحو (الأسماء الخمسة)، (الخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية)، مراجعة المد بالألف والواو والياء).

الموضوع الثاني (التواصل)، شعر “دع الايام تفعل ما تشاء”، نص معلوماتي "الإشارة تواصل"، النحو (خبر الجملة الفعلية وخبر شبه جملة).

وشددت الوزارة، على ضرورة التزام جميع المدارس على مستوى أنحاء الجمهورية، بتوزيع المنهج المقرر من الوزارة على مدار العام الدراسي، دون الإخلال بالمواعيد المقررة .

على صعيد آخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه يوم ٣٠ سبتمبر الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024.