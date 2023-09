منهج الصف السادس الابتدائى 2023 اللغة الإنجليزية

أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطوير على المناهج الدراسية المخصصة لطلاب المراحل الدراسية المختلفة، ومن بينها مادة اللغة الإنجليزية، ونوفر للطلاب وأولياء الأمور كتاب الوزارة إنجليزي للصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣-٢٤ المنهج الجديد.

وجاء منهج الصف السادس الابتدائي 2023 اللغة الإنجليزية ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع قرب عودة الدراسة بالمدارس للعام الجديد 2023- 2024.

منهج الصف السادس الابتدائي 2023 اللغة الإنجليزية

وبالتزامن مع كثرة البحث المرتفعة عن منهج الصف السادس الابتدائي 2023 اللغة الإنجليزية. تستعرض "الدستور" ضمن سلسلتها الخدمية المستمرة على مدار الساعة، كافة التفاصيل حول منهج الإنجليزي الجديد.

ويهتم طلاب الشهادة الابتدائية بدراسة مادة اللغة الإنجليزية التي تصاحبهم منذ بداية التعليم التمهيدي وحتى آخر سنوات التعليم الجامعي، لكونها من أهم المواد المقررة عليهم.

وتعتبر مادة اللغة الإنجليزية من المواد الأساسية المقررة على طلاب الصف السادس الابتدائي، حيث تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطالب، بالإضافة إلى كونها مادة رسوب ونجاح.

كتاب الوزارة إنجليزي للصف السادس الابتدائي

ويبدأ كتاب الوزارة إنجليزي للصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣-٢٤ المنهج الجديد، بالوحدة الأولى التي تأتي تحت اسم «green cities»، والتي تشتمل على التالي:

In this unit I will:

listen, read, write, and research about

green spaces in towns.

talk about how often we do things.

listen and read about a project to

make a city greener.

say the sounds th and s.

write an email about things I miss

about Egypt.

research and make an infographic

about my area.

Look, discuss, and share

Look at the photo of a city park.

Why do you think having green areas in

cities is important?

Did you know

important part of town ‘Urban greening’ is an

planning in many countries.

It means creating areas of plants and trees in cities.

These areas are for the people and wildlife that live there.

