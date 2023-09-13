"هتكتشف ذاتك".. ماذا يقول منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي؟

تطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأول مرة، منهج القيم واحترام الآخر على طلاب الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي الجديد والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى.

وحصلت الدستور على المنهج الجديد لـ الصف السادس الابتدائي ونشرت محتوى منهج القيم وآحترام الآخر وماذا يتناول.

منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي

يتناول الكتاب أجزاء تمكن الطالب من معرفة مشاعره وما هى الأفعال التى تدل على ضبط النفس والتصرفات التى لا تدل على ضبط النفس بالإضافة إلى جزء خاص عن المشاكل العالمية وكيفية التصرف معها، بالإضافة إلى بعض الدروس التى تدل على اكتشاف الذات.

منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منهج الصف السادس الابتدائي، إن المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي يعد ضمن سلسلة التطوير وجرى إعداده من مركز تطوير المناهج ويعتمد على المهارات على غرار ما تم فى منهج الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي.

منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي

وأضاف أنه ضمن سنوات التطوير فى إطار سلسلة تطوير التعليم التى بدأت منذ 2018، وصلت هذا العام إلى الصف الخامس الابتدائى، ويتضمن تطوير الصف السادس الابتدائي حصول التلاميذ على مناهج جديدة تم بنائها وفق معايير دولية تناسب البيئة المصرية، إضافة إلى اعتماد نظم تقييم وامتحانات مختلفة على غرار الصفين الرابع والخامس الابتدائي تشمل أكثر من امتحان خلال الفصل الدراسي الواحد بالإضافة إلى الأنشطة وامتحانات الفصلين الدراسيين.

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وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطبيق منهج الصف السادس الابتدائي بداية من 30 سبتمبر الجارى وأصبحت المدارس مستعدة لاستقبال الطلاب.