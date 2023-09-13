الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هتكتشف ذاتك".. ماذا يقول منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي؟

كتاب القيم واحترام
كتاب القيم واحترام الآخر للصف السادس الابتدائي

تطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأول مرة، منهج القيم واحترام الآخر على طلاب الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي الجديد والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى.

وحصلت الدستور على المنهج الجديد لـ الصف السادس الابتدائي ونشرت محتوى منهج القيم وآحترام الآخر وماذا يتناول.

منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي

يتناول الكتاب أجزاء تمكن الطالب من معرفة مشاعره وما هى الأفعال التى تدل على ضبط النفس والتصرفات التى لا تدل على ضبط النفس بالإضافة إلى جزء خاص عن المشاكل العالمية وكيفية التصرف معها، بالإضافة إلى بعض الدروس التى تدل على اكتشاف الذات.

منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منهج الصف السادس الابتدائي، إن المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي يعد ضمن سلسلة التطوير وجرى إعداده من مركز تطوير المناهج ويعتمد على المهارات على غرار ما تم فى منهج الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي. 

منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي

وأضاف أنه ضمن سنوات التطوير فى إطار سلسلة تطوير التعليم التى بدأت منذ 2018، وصلت هذا العام إلى الصف الخامس الابتدائى، ويتضمن تطوير الصف السادس الابتدائي حصول التلاميذ على مناهج جديدة تم بنائها وفق معايير دولية تناسب البيئة المصرية، إضافة إلى اعتماد نظم تقييم وامتحانات مختلفة على غرار الصفين الرابع والخامس الابتدائي تشمل أكثر من امتحان خلال الفصل الدراسي الواحد بالإضافة إلى الأنشطة وامتحانات الفصلين الدراسيين.

أقرا ايضا 

txt

مشروع بناء القدرات يستعرض مجهوداته فى مجال التعليم والتوعية والحفاظ على التراث

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطبيق منهج الصف السادس الابتدائي بداية من 30 سبتمبر الجارى وأصبحت المدارس مستعدة لاستقبال الطلاب.

التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف السادس الابتدائي المنهج الجديد لـ الصف السادس الابتدائي

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

"عهد الخير والنماء".. المصريون يحتفلون بالذكرى التاسعة لتنصيب الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

بعثة الزمالك تغادر القاهرة اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟