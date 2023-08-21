الدرس الأول في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

منهج مادة الدراسات الاجتماعية، للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ارتفعت معدلات البحث جوجل، بهذه الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، للتعرف على المنهج الجديد استعداد للعام الدراسي المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر وفقا للخريطة الزمنية التي اقرتها وزارة التربية والتعليم.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

تطبيق المنهج الجديد بالكامل في كافة المواد الدراسية، لطلاب الصف السادس الابتدائي في بداية العام الدراسي الحالي، ضمن منظومة التعليم الجديدة «تعلم 2.0».

ويستعرض "الدستور" تفاصيل الدرس الأول بفرع الجغرافيا بمادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف السادس الابتدائي، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

أول درس دراسات اجتماعية سادسة ابتدائى ترم أول 2023-2024

«الوطن العربي» عنوانا للدرس الأول في منهج الصف السادس الابتدائي 2023 دراسات ، التي وقعت عليه الاختيار من لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي في المقرر الجديد.

يبدأ الدرس باستعراض حدود الوطن العربي، وهي كالتالي:

الجزء الأول من الدرس

الشمال: يحده من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس، الشرق: يحده من الشرق زجروس، والخليج العربي، وخليج عمان، الجنوب: يحده من الجنوب البحر العربي، والمحيط الهندي، والصحراء الكبرى، الغرب: يحده من الغرب المحيط الأطلنطي.

الجزء الثاني من الدرس

يشمل تقسيم دول الوطن العربي، وعددها 22 إلى دول آسيوية وأفريقية، كما يلي:

دول الجناح الآسيوي تمثل 28% من المساحة (12 دولة): السعودية – اليمن – عمان – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – لبنان – فلسطين – الأردن.

دول الجناح الإفريقي (10 دول): مصر – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – جيبوتي – السودان – جزر القمر.

كما سلط الدرس الضوء على أن أصغر دولة عربية من حيث المساحة في آسيا هي البحرين، وفي إفريقيا هي الجزائر.