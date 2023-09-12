الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مهارات حياتية».. ننشر المحتوى الجديد لمنهج اللغة العربية للصف السادس الإبتدائي

منهج اللغة العربية
منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي.

وحصل “الدستور” على أغلفة كتاب منهج اللغة العربية الجديد للصف السادس الابتدائي والمقرر تدريسه مع بداية العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر الجاري.

ويتضمن المنهج دروسًا حياتية عن الذكاء الاجتماعى والذكاء الحركى وغيرها من المهارات التى تفيد الطلاب في التعامل مع  المجتمع. 

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حجم الكتاب ليس ضخمًا، وأنه تم وضعه بناءً على ما تم فى منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وأشارت المصادر إلى أن الدروس فى المنهج الجديد تتضمن مهارات حياتية كثيرة بالإضافة إلى الأنشطة التى تحسن من مستوى الطلاب.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي يأتي ضمن سلسلة التطوير التي اعتمدت من مركز تطوير المناهج على غرار عملية التطوير التي شهدها منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي. 

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