موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. سيبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024 خلال أيام قليلة، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية لهذا العام، بما في ذلك جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ليتمكن طلاب الجامعات الحكومية من معرفة مواعيد الامتحانات والتخطيط لها.

ونرصد في التقرير التالي موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024:

موعد دخول الجامعات 2024

تبدأ الدراسة في الجامعات الحكومية يوم السبت 30 سبتمبر الجاري، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهي في الخميس 4 يناير 2024، كما تجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.

كما تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.

في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي الخميس 30 مايو 2024، وتجري امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024/2023

- طباعة بطاقة الترشيح، مدون بها اسم الطالب ومجموعه والكلية المرشح لها.

- 2 صورة من بطاقة الترشيح.

- 1 صورة من بطاقة الطالب الشخصية.

- 6 صور للطالب مقاس 4×6، ويتم كتابة اسم الطالب في الخلف.

- تقديم شهادة نجاح الطالب في الثانوية العامة، وصورتين منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة و2 صورة منها.

- لابد من تقديم نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد التابع لها.

- تقديم نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

يذكر أن صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهي في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.



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