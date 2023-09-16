السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يلتقى وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" التي تستضيفها كوبا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور، عُمق العلاقات المصرية- الإماراتية والتعاون المُثمر بين البلدين في شتى المجالات العلمية والبحثية لا سيما قضايا التغير المناخي.

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دور الجامعات والمراكز البحثية لتحقيق توصيات مؤتمر المناخ

كما استعرض الوزير دور الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتحقيق توصيات مؤتمر المناخ في الدورة 27، وتعظيم الاستفادة من هذه المُخرجات خلال الدورة القادمة لتغير المناخ التي سوف تُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال عدة محاور.

وتشمل: تضمين المُقررات الدراسية قضية التغيرات المناخية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.

وأوضح الوزير اهتمام مصر بقضايا المناخ باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المستدامة، مشيرًا لدعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغييرات المناخية.

وبحث اللقاء، أيضًا، الاتفاق على التعاون مع مركز التميز البحثي في مجال تغير المناخ من خلال أنشطة الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

من جهتها، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على عمق العلاقات المصرية- الإماراتية على كافة المستويات، ما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين، مشيدة بالدور المصري في تحقيق نجاحات مُثمرة بقضايا التغيرات المناخية، والتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مشاركة مصر في قمة مجموعة 77 ع مق العلاقات المصرية الإماراتية دور الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتحقيق توصيات مؤتمر المناخ توصيات مؤتمر المناخ قضايا التغيرات الم ناخية

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