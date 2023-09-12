موعد بدء الدراسة في الجامعات والمدارس الحكومية لعام 2023- 2024

أعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024، كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية، كما حددت خارطة العام الدراسي ومواعيد الامتحانات وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 والمدارس الحكومية.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024

حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 ليكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 30 مايو 2024.

وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

وتنتهي الدراسة يوم السبت الموافق 30 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2024.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات أن تكون مدة الدراسة بالفصل الدراسي الواحد 15 أسبوعًا، وتكون مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعًا.

موعد بدء العام الدراسي 2023 بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وتتضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

وتنتهي الدراسة يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون مدة الدراسة بالفصل الدراسي الواحد 14 أسبوعًا، وتكون مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعًا.