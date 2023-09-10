الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس الحكومية واللغات 2023 بمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التعليم بالجيزة عن نتيجة التحويل بين المدارس والتي وفرها الموقع الإلكتروني من منتصف أغسطس الماضي بعد أن أتاح التحويل بين المدارس حتى نهاية يوليو الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة.

نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023

وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتيجة التحويل بين المدارس بداية من 15 أغسطس، للتحويلات من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية للمدارس الرسمية العربية والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة .

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التى تم التقدم لها، أو من خلال زيارة موقع التحويل بين المدارس بالجيزة، ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولا زيارة الرابط الإلكتروني لـ التحويل بين المدارس بالجيزة من خلال الضغط على الرابط التالي : من هنا.

ثم كتابة الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا، وبدأ التحويل بين المدارس بالجيزة خلال يوليو الماضي، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2023 إلكترونيا.

ونوهت مديرية التربية والتعليم خلال موقع التحويل بين المدارس بالجيزة عن اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، وأضاف الموقع أنه في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

وأكدت المديرية أن التحويلات المدرسية الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

وحذرت أولياء أمور طلاب المدارس اللغات من جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة .