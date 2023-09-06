رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط القبول

يتسال الكثير من أولياء الأمور عن رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023، وذلك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 في المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية بكافة محافظات الجمهورية حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في تحويل أوراق أبنائهم إلى معاهد أخرى.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

خصص قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الأزهر الشريف لتلقي طلبات التحويل الطلاب من كافة المراحل التعليمية المختلفة بين المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتيح القطاع في هذا التوقيت من كل عام تلقي طلبات التحويل.

ويتم التحويل من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التحويل بين المعاهد.

تحديد المعهد المقيد به الطالب والمعهد الراغب في التحويل إليه.

يدخل الطالب كافة البيانات اللازمة ويتبع باقي التعليمات والخطوات.

تسجيل وسيلة تواصل بين الطالب والبوابة.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

يجب أن تتوافر عدة شروط لقبول طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وهي كما يلي:-

يسلم الطالب الراغب في التحويل وولى أمره اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

موافقة الجهة المنقول إليها على طلب قيد الطالب قبل إجراء التحويل الإلكتروني.

التأكد من تحقيق شرط سن الطالب وفقا للمرحلة التعليمية.

اجتياز الطالب امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالإضافة إلى دراسة مادتي العلوم والرياضيات.

ضرورة التحاق الطالب بمرحلة رياض الأطفال لمدة عامين قبل المرحلة الابتدائية.

أن يتم التحويل من خلال الموقع الإلكتروني ولا يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.

موعد تقديم طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024

تم تفعيل رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 والذي يستمر لمدة أسبوع حتى يتسنى لقطاع المعاهد الأزهرية إعلان نتائج التحويل قبل انطلاق العام الدراسي المقبل يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا لما تم إعلانه منذ أسابيع.

اقرأ أيضا

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023