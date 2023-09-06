الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط القبول

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يتسال الكثير من أولياء الأمور عن رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023، وذلك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 في المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية بكافة محافظات الجمهورية حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في تحويل أوراق أبنائهم إلى معاهد أخرى.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

خصص قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الأزهر الشريف لتلقي طلبات التحويل الطلاب من كافة المراحل التعليمية المختلفة بين المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتيح القطاع في هذا التوقيت من كل عام تلقي طلبات التحويل. 

ويتم التحويل من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة التحويل بين المعاهد.
  • تحديد المعهد المقيد به الطالب والمعهد الراغب في التحويل إليه.
  • يدخل الطالب كافة البيانات اللازمة ويتبع باقي التعليمات والخطوات.
  • تسجيل وسيلة تواصل بين الطالب والبوابة.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 وشروط القبول

خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

يجب أن تتوافر عدة شروط لقبول طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وهي كما يلي:-

  • يسلم الطالب الراغب في التحويل وولى أمره اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
  • موافقة الجهة المنقول إليها على طلب قيد الطالب قبل إجراء التحويل الإلكتروني.
  • التأكد من تحقيق شرط سن الطالب وفقا للمرحلة التعليمية.
  • اجتياز الطالب امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالإضافة إلى دراسة مادتي العلوم والرياضيات.
  • ضرورة التحاق الطالب بمرحلة رياض الأطفال لمدة عامين قبل المرحلة الابتدائية.
  • أن يتم التحويل من خلال الموقع الإلكتروني ولا يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.
txt

موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023/ 2024.. الخريطة الزمنية كاملة

txt

وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان مركز تصحيح القاهرة للشهادة الثانوية

موعد تقديم طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024

تم تفعيل رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 والذي يستمر لمدة أسبوع حتى يتسنى لقطاع المعاهد الأزهرية إعلان نتائج التحويل قبل انطلاق العام الدراسي المقبل يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا لما تم إعلانه منذ أسابيع.

اقرأ أيضا 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية التحويل بين المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية 2023 قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الأزهر الأزهر الشريف التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

الأكثر قراءة

كواليس الـ24 ساعة الحاسمة فى مصير محمد صلاح مع ليفربول

أول قرار من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة

"الداخلية" تكشف حقيقة "الفيديو المثير للجدل" في البرلس

نشرة الحوادث|ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى موكب زفاف ومستريح سوهاج وهارب من إعدام

التصريح بدفن الضحايا.. النيابة تنتقل لمعاينة آثار انهيار عقار حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رشا الشامي.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا