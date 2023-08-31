وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان مركز تصحيح القاهرة للشهادة الثانوية

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق، اليوم الخميس، مركز تصحيح القاهرة، في أول يوم من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للدور الثاني.

الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتصحيح

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتصحيح، لخروجها في أفضل حال، موضحًا: "الطلاب أمانة في أعناق الجميع، ويجب علينا ألا نضيع هذه الأمانة، فالأزهر يولي أبنائه اهتمامًا كبيرًا؛ لأنهم يحملون أفضل رسالة في تاريخ الإنسانية، وعليهم دور في نشر هذه الرسالة الوسطية المستنيرة".

من جهته، شدد الشيخ عوض الله عبدالعال، على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، حتى يتسنى للمصحح وضع الدرجات المستحقة للطلاب دون نقصان، مبينًا أن هذه المرحلة لا تقبل أي أخطاء لأنها جزء لا يتجزأ في بناء مستقبل الطلاب.

تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني

ويشارك في أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني ١٠ آلاف مصحح في تسعة مراكز على مستوى الجمهورية، وهى: "القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة".

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

واجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، عبر الفيديو كونفرانس، أمس الأربعاء، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح، والتي من المقرر انطلاقها الخميس؛ مشددًا على ضرورة الوقوف على أهم الاستعدادات التي قام بها كل مركز من مراكز التصحيح وأبرز العقبات لحلها فورًا، حتى يتم توفير أكبر قدر من الراحة والهدوء للمعلمين، وحتى يأخذ كل طالب حقه كاملا، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمصححين ومراجعة أوراق إجابات الطلاب أكثر من مرة، فهذه مرحلة فاصلة في مستقبل الطلاب ويجب أن نكون عند حسن ظنهم.