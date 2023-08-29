قطاع المعاهد يطلق مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، فاعليات مشروع رواد الازهر وتكنولوجيا المستقبل، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤن التعليم، أن قطاع المعاهد الأزهرية يبدأ في مشروع رواد الازهر وتكنولوجيا المستقبل، وفيه يتم إعداد وتدريب مجموعة من الطلاب الأزهرية في فئات عمرية مختلفة على البرمجة، وتصميم بيئات ثلاثية الأبعاد، وتكون البدايه التجريبيه للمشروع بمنطقة القاهرة الأزهرية بحيث يتم تأهيل 60 طالبا أزهريا، حيث يتناول المشروع الاتجاهات التكنولوجيه الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الطلاب بشكل فريد، وتأهيلهم لسوق العمل في وقت مبكر.

وافتتح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورشة العمل الخاصة بالمشروع، حيث حضر الورشة الاستاذ الدكتور ابراهيم نصار رئيس قسم الكهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر ورئيس اللجنة الاستشارية بالأزهر الشريف، والاستاذ الدكتور علي السمري رئيس قسم الحاسبات وعضو اللجنة الاستشارية والاستاذ الدكتور سيد عضو اللجنة الاستشارية، وعدد من المتخصصين في مجال الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

في الجهة المقابلة، اعتمد الدكتور محمد الضيونى وكيل الأزهر نتجة شهادتى الإعدادية والإبتدائية الأزهرية الدور الثانى ،والتى تم وإعتمادها رسميا من مشيخة الأزهر، حيث بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية للدور الثانى 91.05% من إجمالى عدد المتقدمين للإمتحان وعددهم 37597 طالبا وطالبة فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثانى 83.96%، من اجمالى عدظ المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبا وطالبة؛ حيث بلغت نسبة النجاح للفتيات فى الشهادة الإبتدائية للدور الثانى. 92.46% وعددهن بلغ 13734طالبة فى حين بلغت تسبة البنين 90.26%،وعدهم 23860طالبا ،بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات فى الشهادة الإعدادية للدور الثانى 88.94%، وعددهن 18007طالبة فى حين بلغت نسبة البنيين 80.92%وعددهم 27801طالبا .



مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل

مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل