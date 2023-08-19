السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيلا قطاع المعاهد يتفقدان امتحانات الثانوية الأزهرية دور ثان

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

انطلق اليوم السبت، أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتيِّ الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتيِّ الفقه والتوحيد، في هدوء واستقرار.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجان (معهد بنين الفيوم، معهد بنين سنورس، معهد فتيات الفيوم، معهد فتيات سنورس)، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، لجنة معهد السادات التابعة لمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، مبينًا أن الأزهر يعول عليهم كثيرًا في بناء مستقبل أفضل لمصر.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت 19/8/2023، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

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