الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار شنط المدارس في معرض "أهلا مدارس" 2023 وموعد الدراسة

شنط المدارس
شنط المدارس

أسعار شنط المدارس في معرض أهلًا مدارس 2023 من أكثر الموضوعات التي تتصدر التريند بشكل مستمر من قبل الكثير.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة اسعار شنط المدارس فى معرض أهلا مدارس 2023، ذلك قبل حلول العام الدراسي الجديد 2024. 

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأولياء الأمور بمحافظات مصر لمعرفة أسعار شنط المدارس قبل العام الدراسي الجديد، لذلك يرصد لكم موقع “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بكثرة خلال الساعات الماضية من قبل الكثير، وإليكم تفاصيل واسعار شنط المدارس فى معرض أهلا مدارس 2023.

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محافظ الإسكندرية يوزع شنط المدارس على 100 طفل من ذوى الهمم والأيتام

أسعار شنط المدارس في معرض أهلا مدارس 2023

  • سعر الشنطة الكتان مقاس 14 بـ120 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا.
  • سعر الشنطة الكتان مقاس 16 بـ140 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات.
  • يتراوح سعر الشنطة الكتان مقاس 19 بين 150 جنيهًا و180 جنيهًا.
  • يتراوح سعر شنطة خامة وتر بروف مستوردة بين 280 جنيهًا و320 جنيهًا.
  • سعر شنطة مدرسة لاب توب مقاس 14 بـ200 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
  • سعر شنطة مدرسة لاب توب مقاس 16 بـ240 جنيهًا بدلًا من 350 جنيهًا.
  • يتراوح سعر شنطة مدرسة لاب توب مقاس 19 بين 350 جنيها و440 جنيهًا بدلًا من 550 جنيهًا.
  • يتراوح سعر شنطة تروللي مستوردة بين 520 جنيهًا و700 جنيه بدلًا من 1100 جنيه.

موعد بدء الدراسة 2023.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

والجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024 لطلبة المدارس، موضحة أن تكون الدراسة في العام الدراسي الجديد لعام 2023 تبدأ يوم السبت الموافق يوم 30 من سبتمبر 2023.

"مصر أكتوبر" يفتتح معرض "أهلا مدارس" في الإسكندرية

مواطنون: معرض "أهلا مدارس" وفر لنا احتياجاتنا بخصومات وصلت لـ50%

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023 

  • محافظة بني سويف «خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف».
  • محافظة سوهاج «مدينة ناصر بحي شرق سوهاج».
  • محافظة الأقصر «أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، شارع البحر بوسط مدينة إسنا، السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر».
  • محافظة مطروح « الحمام، العلمين، سيدي براني، النجيلة».
  • محافظة البحر الأحمر «شارع النصر وسط مدينة الغردقة».
  • محافظة البحيرة «دمنهور، إيتاي البارود، أبو حمص، وادي النطرون، شبراخيت، النوبارية، الدلنجات، كوم حمادة، مركز بدر، رشيد، إدكو».
  • محافظة القليوبية «بنها شارع فريد ندا، شبرا الخيمة ميدان المؤسسة».
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