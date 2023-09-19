مواطنون: معرض "أهلا مدارس" وفر لنا احتياجاتنا بخصومات وصلت لـ50%

تجولت “الدستور” داخل معرض أهلا مدارس الذي اُفتتح في أرض كوتة بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية، والذي يستمر على مدار أسبوعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة، لإعانة المواطنين على الظروف الاقتصادية.

مواطنون : المعارض المدعمة تضمن إتاحة المعروضات بأسعار معتمدة

قالت ناهد صلاح، مواطنة سكندرية، إنها علمت بافتتاح معرض أهلا مدارس من نشرات الأخبار وقررت أن تأتي وتشتري مجموعة من المستلزمات المدرسية لأحفادها، مضيفة أن المعرض متاح فيه جميع السلع الغذائية والمستلزمات الدراسية بأسعار تنافسية عن الأسواق الخارجية.

وأضاف محمود فؤاد، مواطن سكندري، أن تلك المعارض المدعمة تقدم المستلزمات للمواطنين بنسب خصم تصل لـ ٥٠% علاوة على العروض التوفيرية المتاحة، بأسعار معتمدة لا تدع مجالا لتلاعب التجار على عكس الأسواق الخارجية.

وواصلت فاطمة محمود، مواطنة سكندرية، أنها اعتادت مع كل مناسبة تنتظر المعارض المدعمة سواء “أهلا رمضان” و“أهلا مدارس”، لشراء مستلزماتها الشرائية علاوة على شوادر كلنا واحد المستمرة طول العام في مختلف المناطق والأحياء لتكون قريبة من المواطنين، لتيسير سبل الوصول لهم، وهذا ملحوظ من إقبال المواطنين على المعارض المدعمة لثقتهم في جودة المنتج واعتماد السعر الموحد.



معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس