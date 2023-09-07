دعمًا للرئيس| مواطنة مصرية: أدركنا الأثر بعدم نسيان الدولة لأبنائها (فيديو)

قالت هنا فاروق، مواطنة مصرية، إننا نتشارك الأيدي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأننا أدركنا الأثر بعدم نسيان الدولة المصرية لأبناءها وحان الوقت لرد الجميل.

وتابعت، أن وفاء من الدولة المصرية الاهتمام بأبناءها الشهداء وهذا يعطينا إحساس وانطباع بأن الدولة المصرية لديها الدعم الكامل لكافة شعبها بمختلف فئات المجتمع.

واصلت، أن جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لا نرى مثها من قبل وأكثر ما يهمني هو القوافل والحملات الطبية المدعمة بالمجان منها حملة 100 يوم صحة.

وأكملت أن على الرغم من مجانية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين إلا أنها شاملة التخصصات وتتميز بكفاءتها وجودتها العالية في التشخيص والعلاج.

وأشادت بأن مصر نجحت في احتضان أبنائها على الرغم من تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وعلى الرغم من بعض الصعوبات والتحديات إلا أننا نثق أنها فترة وستمر بنجاح ولكن علينا أن نثق في قدرات الدولة المصرية، ورؤية رئيسنا الثاقبة والتي لابد أن نتحد سويًا لنكمل المشوار.