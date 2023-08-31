مواطن: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات لحفاظه على كرامة شعبه

أكد عادل محمد حسن، مواطن مصري، على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه جاء دور رد الجميل وأن تتشابك الأيدي من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف أنه على كل مصري أن يشعر بالنعمة التي يعيش فيها في بلد يعم فيه الأمن والأمان مقارنة بما حدث بعد ٢٥ يناير من أحداث فوضى وإرهاب كادت أن تسلب بلدنا من بين أيدينا.

وتابع أنه لولا مساندة الرئيس السيسي لمصر كان سيحدث كما حدث من سيناريوهات الدمار والخراب في الدول الأخرى ولكن هذا لن يحدث بسبب القيادة السياسية الواعدة التي حمت البلد ودعمتها بإنجازات لن نحلم بتحقيقها، مشيدا بما تم من مشروعات قومية عملاقة في شتى المجالات التنموية والاقتصادية والتي تم إنجازها في وقت قياسي.

واستكمل أن مشروعات الطرق والكباري التي يقلل منها كارهي البلد، نفتخر نحن بها، لما حققته من دعم في مسيرة الاقتصاد والتنمية فهي ليست مشروعات في الفراغ، ونعلم أنها إصلاح لبنية تحتية ظلت مهملة لأكثر من 30 عاما.

وأكد: “يكفي أننا نشعر أنه أصبح لنا كرامة ومكانة محليا ودوليا، وأصبح لنا كلمة رائدة في مختلف المحافل الدولية ونثق في رئيس يمثل المصريين ويعي مصلحة بلاده”.