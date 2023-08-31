"الباز": الأحزاب تطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال مشروع 30 يونيو الممتد

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن مطالبة عدد كبير من الأحزاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "حالة التأييد المتوالي والمتتابع من الأحزاب السياسية، ومطالبتها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بهدف استكمال مشروع 30 يونيو".

وأضاف: "عندما نرى الحالة كاملة قبل الحكم على مواقف هذه الأحزاب، من المفترض أن نقرأ لماذا تقدمت هذه الأحزاب بهذا الطلب، الرئيس السيسي يقول دائمًا: أنا مش رئيس قد ما أنا مؤتمن على مسئولية الشعب استدعاني للقيام بها".

وتابع: "الناس كانت تريد الخروج من حالة الفوضى والاضطراب والدمار في 2013 إلى حالة أكثر استقرارًا، من أجل بناء البلد، البلد كانت في حالة سكون قبل حتى يناير 2011، كان هناك حراك بسيط والأشياء التي كان يريدها الناس لم تكن تحدث".

وواصل: "المصريون قالوا نحن أمام شخص مسئول يقدر معنى الوطنية والدولة وحرية المواطنين، لذلك انحاز الناس إليه، مشروع 30 يونيو طويل وممتد، ويشمل العديد من الأمور التي تحتاجها الدولة، ويمكن هذا المبرر الأساسي لمطالبات الأحزاب السياسية للرئيس بالترشح لفترة ثالثة تلح على استكمال المشروع".