"الباز": من يوجهك للخراب لا يتساوى أبدًا مع من هدفه الاستقرار

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك من يريد أخذ الناس في اتجاه معين وتوجيههم.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس "تجد فريق عاوز يسنترك في اتجاه معين، لكن إنت من حقك يكون ليك رأي مبني على تفكير وقراءة للواقع".

وتابع: "لكن طوال الوقت الناس تتعرض لعمليات توجيه، تقولي التوجيه يتم من الطرفين.. أقولك في جهة توجهك للخراب وجهة توجهك للاستقرار، فلا يتساوى أبدًا من يوجهك للخراب بمن يوجهك بالاستقرار، وهذا أمر منطقي جدًا".

ولفت إلى أن مصر تتعرض للعديد من الحملات التي هدفها تسخين الناس، وخلق حالة من عدم الرضا عما يحدث طوال الوقت وتصدير حالة من اليأس والإحباط.