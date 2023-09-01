الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة مصرية: ندعم الرئيس الإنسان الذى اهتم بالمرأة وجعلها من الأولويات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اكدت هناء فتحي، مواطنة مصرية على دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة بان جاء دور رد الجميل وان نتشابك الايدي من اجل مصلحة الوطن.

 

تابعت بأنها واحده من المستفيدات من برامج المرأه التي نفذها الرئيس في مختلف القطاعات، لنعتمد على انفسنا وان نكسب مصدر رزقنا بعرق ايدينا.

 

برامج دعم المرأه 


واكملت، انها تهوى المشغولات اليدوية منذ ٥ سنوات تقريبا ولكن كانت تقابلها مشكلة التسويق الفعلي لمشغولاتها، ولكن عندما علمت بالمعارض المدعمة لن تتردد.

 

واضافت، انها كانت محظوظة بمشاركتها في الحملات الداعمة للمرأه التي نفذتها وزارة الصحة، لتمنحها الفرصة التواصل مع الجمهور من خلال معارض مجانية المشاركة وتكون لها اتاخة تسويق مشغولات ايديها.

 

واشادت، اننا لن نرى في فترات سابقة اهتمام بالمرأه، فالمرأه عليها عامل كبير في دعم الاسره المصرية، و هو ما دعمه الرئيس ليمنحها سبل الحياة الكريمة.

 

واصلت، ان هناك برامج دعم وبرامج طبية واخرى تثقيفية من مختلف الجهات التنفيذية جميعها تخصصت في دعم المرأه منها القوافل للكشف المبكر على سرطان الثدي، وحياة كريمة، والبرامج التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية بمختلف البرامج التوعوية وغيرها.


واكدت، ان مع كل هذا الدعم، ننتظر المزيد من البرامج المخصصة لدعم المرأه والاسره المصرية، والتي اكد عليها الرئيس، ولهذا ما نأمل في تحقيقة بتشابك الايدي الداعمة بيننا وبين الرئيس الانسان.

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مواطن: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات لحفاظه على كرامة شعبه

مواطنة مصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حياة الكريمة الإسكندرية

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