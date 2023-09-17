محافظ الإسكندرية يوزع شنط المدارس على 100 طفل من ذوى الهمم والأيتام

حضر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل إفطار "مؤسسة إحنا الخير" مع الأطفال الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع بشاطئ المندرة المجاني، والذي يأتي تزامنًا مع سلسلة معارض "أهلًا مدارسنا" ضمن استعدادات بداية العام الدراسي الجديد.

وفي كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية لا تدخر جهدًا لتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها، وخاصة من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توزيع شنط المدارس على الأيتام وذوي الهمم

وأثناء الاحتفالية، قام محافظ الإسكندرية بتوزيع شنط المدارس على 100 طفل من الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع، كما تضمن الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية والغنائية والألعاب ومسابقات للأطفال، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على رعاية مثل هذه الاحتفالات لإدخال البهجة على أبنائنا من ذوي الهمم والأيتام، كما قامت مؤسسة إحنا الخير بتوزيع 11 ألف شنطة مدرسية بالنجوع والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالإسكندرية.

دور المجتمع المدني بخدمة أهالي الإسكندرية

كما قدم الشريف الشكر والعرفان لإدارة السياحة والمصايف على الجهد المبذول خلال فترة الصيف، وترحيبهم بكل زوار الإسكندرية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، ومنى محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة إحنا الخير.

المحافظ يوزع الشنط المدرسية على الاطفال

المحافظ يوزع الشنط المدرسية على الاطفال

المحافظ يوزع الشنط المدرسية على الاطفال

المحافظ يوزع الشنط المدرسية على الاطفال

المحافظ يوزع الشنط المدرسية على الاطفال