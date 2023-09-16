"حجازي" و"الشريف" يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية ومعرض "أهلا مدرستي" بالإسكندرية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية، ومعرض "أهلا مدرستي" بالمحافظة، خلال تفقدهما اليوم عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، في إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.

56 فصلًا بمجمع مدارس الجمهورية الجديدة

وقد قام الدكتور رضا حجازي، واللواء محمد الشريف، بافتتاح مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية التابع لإدارة شرق التعليمية، والذي يمتد على مساحة 4700 متر مربع، ويتضمن إجمالي عدد الفصول 56 فصل دراسي، لجميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، ويتضمن 8 فصول لمرحلة رياض الأطفال، و24 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و12 فصلًا للمرحلة الإعدادية، و12 فصلًا للمرحلة الثانوية.

الوزير يتفقد قاعات وفصول المدرسة

وقد تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال وعدد من فصول المدرسة، وقاعة التربية الفنية واستعرضا أيضًا أعمال الطلاب الفنية أثناء حضورهم مركز تنمية القدرات الصيفي.

وأشاد الوزير بأعمال الطلاب من رسومات، ولوحات، والرسم على المعادن، وحث الوزير الطلاب على الاستمرار في ممارسة هوايتهم وتنمية مهاراتهم الفنية.

افتتاح معرض أهلا مدرستي

كما افتتح الوزير ومحافظ الإسكندرية معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة الشهيد حسام السيد بهي الثانوية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية، والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة لتقديم مستلزمات المدارس لأبناء المحافظة بسعر مخفض.

وتفقد الوزير والمحافظ أركان المعرض والذى يتضمن كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الزي المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية من كشاكيل وكراسات وأقلام ومساطر وغيرها لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر الجملة.

وفي نفس السياق، تفقد الوزير ومحافظ الإسكندرية الركن الخاص بالمشاركة المجتمعية والذي يقدم الأدوات المدرسية مجانا للطلاب غير القادرين، حيث أثنى الوزير على هذه المبادرة، لمساعدة أبنائنا الطلاب والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال الطلاب المصنوعة من الخشب، والأقمشة، والرسومات، والمشغولات اليدوية، والتريكو.

واستعرض الوزير والمحافظ الأعمال الفنية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشاد الوزير بهذه الأعمال ووجه الوزير بتشجيع هؤلاء الطلاب ودعمهم و تنمية هوايتهم.

الوزير يثني على أعمال الطلاب

وأثنى الوزير أيضًا على أعمال الطلاب المشاركين في المعرض وجهودهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لخدمة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه وجه بإقامة المعرض بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وعقب ذلك تفقد الوزير والمحافظ أحد قاعات مجموعات الدعم بالمدرسة أثناء تلقى طلاب الصف الأول الثانوى محاضرة لمادة اللغة العربية، وتحاور الوزير مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من هذه المجموعات، مؤكدا أنه يتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين المتميزين لهذه المجموعات، بجانب شرحهم في القنوات التعليمية، والمنصات، حرصًا على مصلحة الطلاب، وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم.

زيارة وزير التربية والتعليم الإسكندرية

زيارة وزير التربية والتعليم الإسكندرية

زيارة وزير التربية والتعليم الإسكندرية

زيارة وزير التربية والتعليم الإسكندرية

زيارة وزير التربية والتعليم الإسكندرية