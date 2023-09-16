وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع الزى المدرسى بمدرسة رشدى الصناعية الفنية

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بتفقد مشروع الزي المدرسي بمدرسة رشدي الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وتفقد الوزير والمحافظ، ورش العمل لقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضا تفاصيل إنتاج الطالبات للزي المدرسى للمحافظة.

الوزير والمحافظ يجريان حوارًا مع الطلبات

كما أجرى الوزير والمحافظ حوارًا مع الطالبات حول كيفية استفادتهن من تعليمهن من خلال قسم الملابس الجاهزة، حيث أفادت الطالبات بأنهن تدربن من خلال المدرسة على إنتاج الملابس بكل أنواعها وتقديمها بأقل الأسعار، ليتحول تعليمهن الدراسي والفني إلى منتج تطلبه السوق المحلية والعالمية، ويساعد في حل أزمة ارتفاع الأسعار وإخراج منتج صنع بأيدي طالبات المدرسة.

ووجَّه الوزير بتوسيع نشاط إنتاج المدرسة بالتعاون مع رئيس الغرفة التجارية، للتصدير خارج المحافظة.

والجدير بالذكر أن المدرسة بها 7 ورش عمل لخط إنتاج الزى المدرسى، وتنتج 350 تي شيرت يوميًا، بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظة، كما تسعى إلى تخريج طالبات متميزات يواكبن التقدم التكنولوجي وتطوير مهارتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع المستوى الثقافى والتكنولوجى للطالبات، وتأهيلهن للقيام بمشروعات صغيرة وفقًا لتخصصاتهن، إضافة إلى التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدرسة.

وفي ذات الإطار، أطلقت المديرية مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفني على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، فضلًا عن تعاقد المدرسة لتوفير الزي المدرسي لمدارس المحافظة سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزي المدرسي لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

معرض "سفراء الخير"

وافتتح الوزير والمحافظ أيضًا معرض "سفراء الخير" المجاني بالمدرسة والذي يقدم جميع مستلزمات المدرسة مجانًا، حيث يتضمن المعرض الزي المدرسي، والزي الرياضي المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية، والأحذية ليتم توزيعها بدون مقابل لمساعدة الطلاب غير القادرين.

وأثنى الوزير والمحافظ على هذا المعرض الذى يعد من الأعمال الخيرية للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا الشكر لكل القائمين عليه.

وخلال زيارة الوزير والمحافظ للمدرسة تم إطلاق مبادرة "انزل اشتغل" على مستوى المحافظة لتوفير فرص عمل لخريجى مدارس التعليم الفنى الصناعي والزراعي والفندقي.

وأشاد الوزير بهذه المبادرة، مؤكدًا أن مدارس التعليم الفني تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

جولة وزير التربية والتعليم

جولة وزير التربية والتعليم

جولة وزير التربية والتعليم