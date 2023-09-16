وزير التربية والتعليم يصل الإسكندرية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

افتتاح مدرسة الجمهورية ومعرض "أهلًا مدرستي"

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستي" بمدرسة حسام السيد البهى.

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد.

14 مدرسة جديدة وصيانة 2 ببرج العرب

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ بداية سبتمبر الجاري، أنه تم الإنتهاء من 22 مشروعًا ما بين (إنشاء جديد، توسعات، رفع كفاءة وصيانة) وذلك في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة ببرج العرب القديمة، وقرية بهيج ، وقرية أبوصير، وقرية الغربانيات، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة بقرى مركز برج العرب.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أعمال التوسعات ورفع الكفاءة في 14 مدرسة وهي: (مدرسة برج العرب الإبتدائية - ومدرسة الزراعة الثانوية المشتركة - مدرسة نصر محمد رواق - مدرسة نجع العقارى - مدرسة الميثاق - مدرسة عوض مبارك - مدرسة العزايم - مدرسة المأمون - مدرسة عبد ربه خالد - مدرسة الصحفاق – مدرسة الغربانيات تعليم أساسى – مدرسة الجورية - مدرسة السلام - مدرسة أبو بكر الصديق)، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء جديد لمدرستين (نجع مصباح- مراقيا الجنوبية) بقريتي الغربانيات وأبو صير نظرا لحاجة الأهالي لوجود مدارس.

وأكد الشريف، أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم حيث تشمل جوانب مختلفة (صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية)، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وزير التربية والتعليم يصل الإسكندرية

وزير التربية والتعليم يصل الإسكندرية

وزير التربية والتعليم يصل الإسكندرية