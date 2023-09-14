الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهداه درع المحافظة.. محافظ الإسكندرية يودع قنصل لبنان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وقنصل لبنان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، منير نبيل عانوتي قنصل لبنان بالإسكندرية، وذلك لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله، مؤكدًا دوره الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين مصر ولبنان.

اهداء درع المحافظة للقنصل اللبناني

وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى قنصل لبنان علي دوره المتميز خلال فترة توليه المنصب بالمحافظة، كما كرم الشريف قنصل لبنان وأهداه "درع المحافظة"، متمنيًا له التوفيق في مهمته المقبلة.

من جانبه؛ أعرب قنصل لبنان عن مدى سعادته عن الفترة التي تواجد فيها بالإسكندرية، ممتنا بجزيل الشكر إلى كرم أهل وشعب الإسكندرية. 

وقدم الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معه في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية، وتمنى له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.

زيارة وفد مقاطعة شاندونج الصينية الإسكندرية 

كان محافظ الإسكندرية، قد اجتمع مع وفد من مقاطعة شاندونج الصينية، حيث استقبل كلا من لي هونج رئيسة الوفد، ويانغ يي القنصل العام لدولة الصين، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك وأكد الشريف على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كل الأصعدة.

 وأعربت لي هونج عن سعادة الوفد بتواجدهم بمدينة الإسكندرية، مؤكدة اهتمامهم بتعزيز التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شاندونج.

وأشارت إلى أوجه الشبه الذي يجمع بين الإسكندرية والمقاطعة، موضحة أن المقاطعة هي مدينة ساحلية وزراعية وصناعية واقتصادية وثقافية وتعداد سكانها يقارب 100 مليون نسمة، وبها النهر الأصفر مثل نهر النيل ومساحتها تبلغ 160 ألف كيلو مترا مربعا، وتحتل المركز الثالث في الصين كمدينة اقتصادية.

محافظ الإسكندرية قنصل لبنان العلاقات الدبلوماسية البلدين الشقيقين مصر ولبنان

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