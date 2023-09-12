توقيع بروتوكولات تعاون لإعداد مخططات المناطق غير المخططة في الإسكندرية

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بروتوكول التعاون لإعداد المخطط التفصيلي للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية، لتحويل تلك المناطق لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجى العمرانى للمدينة على أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية.

يتم هذا البروتوكول بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس.

شهد توقيع البروتوكول الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس، والسادة ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

مخطط تفصيلي للمناطق غير المخططة

وفي كلمته رحب اللواء محمد الشريف برؤساء الجامعات وممثلي هيئة الرقابة الإدارية بديوان عام محافظة الإسكندرية، مشيداً بالدور الحيوي والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في تجميع بيوت الخبرة من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة فاروس، مضيفًا أن هذا البروتوكول يهدف لاعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية للقضاء على العشوائية التي عانت منها الإسكندرية منذ عام 2011 وما قبلها، لافتاً أن محافظة الإسكندرية ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032 بما يتضمنه من مخرجات استعمالات أراضي وحيز عمراني وما يتطلبه من اعتماد مخططات تفصيلية ومشروعات تنمية عمرانية.

للحد من انتشار العشوائيات والبناء المخالف

وأكد على ضرورة وجود مخططات للمدن للحد من انتشار العشوائيات ومخالفات البناء والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هذا البروتوكول سيكون له عظيم الأثر على محافظة الإسكندرية في المستقبل.

فيما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة على ضرورة تعميم هذا البروتوكول فى شتي محافظات مصر للقضاء على العشوائيات.

إعداد دراسات تفصيلية بجامعة الإسكندرية

وأضاف قنصوة أن جامعة الإسكندرية ستقوم بإعداد ودراسة مخططات تفصيلية لمناطق محددة، ودراسة وإعداد مخططات تفصيلية لمناطق لم يتم تحديدها ويتم اسنادها بالتنسيق بين المحافظة والجامعة، فضلاً عن إعداد ملفات رقمية ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS للمناطق المطلوبة، كونها أحد أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط ولدورها الريادي في تقديم الدعم الفني والأكاديمي في شتى مجالات التنمية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030.

محافظ الإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية