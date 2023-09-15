"التربية والتعليم" تعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد

ينطلق العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة نهاية سبتمبر الجاري، حيث تستعد المدارس لاستقبال الطلاب 30 سبتمبر الجاري، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد تأجيل الدراسة وستبدأ في مواعيدها المحددة، مشددة على أن الدراسة بدأت في المدارس الدولية ومستقرة وحضور الطلاب مرتفع.

مواعيد بدء العام الدراسى الجديد

وأوضحت أن استعدادات العام الدراسى الجديد تسير بشكل طبيعي ومنتظم والمدارس ستكون جاهزة قبل 3 سبتمبر لاستقبال طلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء في رياض الأطفال أو الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسى الجديد أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.