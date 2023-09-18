"مصر أكتوبر" يفتتح معرض "أهلا مدارس" في الإسكندرية

افتتح حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الحزب الدكتورة جيهان مديح، معرض "أهلاً مدارس" الكائن فى قسم محرم بك لبيع الأدوات المدرسية والملابس الدراسية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تحت رعاية المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد افتتاح المعرض إقبالًا كبيرًا من أهالي القسم، على المعروضات من مستلزمات وملابس المدارس حيث الجودة العالية والأسعار المنخفضة.

جاء ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مصر أكتوبر، لدعم مؤسسات الدولة المصرية بإطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين؛ للتخفيف عنهم فى مختلف المجالات.

توفير المستلزمات

وقالت الدكتورة جيهان مديح، إن الحزب يُكثف جهوده، لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين، فى مختلف المحافظات، كجزء من دور الحزب المجتمعي لمساندة الدولة فى توفير المستلزمات الدراسية للمواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

ضبط الأسواق

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وجميع احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.



وأشار المهندس أحمد حلمي، إلى أنه من المقرر أن يستمر معرض "أهلا بالمدارس" لمدة أسبوع حتى بدء العام الدراسى، فى إطار مسئولية الحزب المجتمعية لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطن البسيط.