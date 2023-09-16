السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": الصعيد يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

جيهان مديح
جيهان مديح

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محافظة بني سويف تعكس اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، من أجل رفع التهميش عن هذه المحافظات خاصة في الأماكن الأكثر فقرًا، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد كانت مهملة في العصور الماضية، إلى أن جاء الرئيس السيسي وغير هذا الوضع نهائيًا.

مبادرة حياة كريمة أضافت الكثير للصعيد

وأضافت "مديح"، في بيان، اليوم السبت، أن محافظات الصعيد كانت تواجه مشكلات وتحديات كثيرة منها قلة فرص العمل الحقيقية وعدم الاهتمام بالمواطنين، ولكن منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة لتطوير المناطق الأكثر فقرا واحتياجا، بدأنا نشاهد الإنجازات فى شتى المجالات.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن صعيد مصر يشهد طفرة تنمويةغير مسبوقة، نتيجة لوجود المشروعات العملاقة التي تم إنشائها والتي كان لها مردود إيجابي على أرض الواقع والتي ساهمت في توفير وخلق العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة بالمحافظات ودعم أبنائها، مؤكدة أن هذه المشروعات عملت  على الحد من الهجرة الداخلية التي كانت تحدث في العصور الماضية نتيجة لعدم وجود فرص عمل بمحافظات الصعيد.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة أضافت كثيرًا لمحافظات الصعيد، فما حدث من تنمية داخل محافظات الصعيد يجعلنا نشعر بالفخر بأن الدولة تعمل بكل قدم ساق على تنمية الصعيد الذي عاني من التهميش لسنوات عديدة، فمبادرة "حياة كريمة" غيّرت حياة المواطنين وحلت مشكلات القرى والنجوع الأكثر فقرا.

وأوضحت أن الدولة وضعت رؤية واضحة لخلق وتوفير فرص العمل في محافظات الصعيد، وذلك من خلال عمل مشروعات عملاقة كثيرة ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل في المراكز والقرى والمجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها.

الرئيس السيسي محافظات الصعيد محافظة بني سويف حزب مصر أكتوبر حياة كريمه

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