رئيس مصر أكتوبر: طفرة فى العلاقات المصرية اليابانية خلال عهد الرئيس السيسى

تؤكدت توازن السياسية الخارجية المصرية

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية اليابان، يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، موضحة أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو ما يؤكد السياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية.

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

وأضافت "مديح"، في بيان، اليوم الخميس، أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ من أجل وضع حلول لها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة العمل على التوصل لحل عادل وشامل يحقق السلام الدائم في المنطقة، كما تطرق اللقاء للأزمة الروسية والأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة والغذاء.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان، يستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات وخاصة التعليمية والنقل والطاقة، موضحة أن اللقاء يعكس قوة العلاقات المصرية اليابانية في كافة المجالات؛ وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

تطور في كافة المجالات

وأوضحت أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت حالة من التطور على مستوى كافة المجالات، وذلك بسبب ما يحدث من تقارب ياباني مع الدول العربية وخاصة الدولة المصرية، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة ومن بعده وزير الخارجية الياباني تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وتزيد من حجم التعاون المشترك بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحث أمس، مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.