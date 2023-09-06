الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمانة العمل الجماهيري المركزية

خلال الاجتماع حزب
خلال الاجتماع حزب مصر أكتوبر

عقدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، اجتماعا تنظيميا مع أمانة العمل الجماهيري المركزية، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب.

 

اجتماع تنظيمي

جاء الاجتماع بحضور كل من المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد وعضوٍ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو المكتب السياسي، واللواء أحمد جلال أمين أمانة السياسات وعضو المكتب السياسي، وماجد عبد الجواد أمين أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية وعضو المكتب التنفيذي، ومحمد خيرالله أمين أمانة العمل الجماهيرى المركزية، ومحمد سليمان أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى المركزية، وعبد الرحمن الشريف أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى المركزية، وصلاح سمير أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى المركزية.

 

وتناول الاجتماع التنظيمي مناقشة الحلول والرؤى الفترة المقبلة للحزب، وبحث فعاليات التنسيق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وخطة عمل أمانة العمل الجماهيري المركزية خلال الفترة المقبلة.

 

خطة التوسع

كما تناول أيضا خطة التوسع  والانتشار في باقي محافظات الجمهورية، ومناقشة التنسيق مع الغرفة التجارية لتواجد أمانة العمل الجماهيري المركزية بالمعارض السنوية التي تقيمها الغرفة التجارية على مستوى المحافظات.

 

ووجهت الدكتورة جيهان مديح، بضرورة العمل على توسعة القاعدة الجماهيرية وزيادة أعداد الأعضاء الجدد المنضمين للحزب.

 

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن ذلك فى ضوء الاستعدادت للمرحلة المقبلة بما تشهدها من أحداث سياسية متمثلة فى الانتخابات الرئاسية.

 

ولفتت أيضا إلى وضع ورسم أهم آليات الاستعداد المبكر للمشاركة فى دعم الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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