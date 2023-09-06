منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير خارجية اليابان استكمالًا لسلسلة زيارات السفراء

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، والوفد المرافق له بحضور سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى مصر.

وقد استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة وأهم الآثار الموحودة بها.

وقد تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الخارج والممر الأول داخله، حيث استمع وزير خارجية اليابان إلى نبذة تاريخية عن الهرم الأكبر وكيفية بنائه والأحجار التي استخدمت في بنائه.

وقد أعرب وزير الخارجية عن انبهاره بضخامة الهرم، وعبقرية بنائه وسعادته بزيارة الهرم إحدى عجائب الدنيا السبع والوحيدة الباقية حتى الآن.



هذا وقد حرص الوزير الياباني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية من أمام الهرم الأكبر، تخليدا لهذه الزيارة.

يشار إلى أنه تمت مؤخرًا دعوة العديد من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين يمثلون دولهم داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم إطلاعهم على أعمال التطوير التى تتم حاليًا داخل منطقة الزيارات بالإهرامات، وتم إطلعهم على أحدث المستجدات التي تمت في المنطقة، من بينها المحطات التى ستقل الزائرين لمنطقة الاهرامات والمطاعم وساحات الانتظار للسيارات والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين، وذلك لتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، وتوفير كل الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر لمنطقة الاهرامات والتى تمت طبقا للمعايير العالمية المُطبقة داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة بدأ في عام 2017 بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي قامت بتطوير البنية التحتية لمنطقة الأهرامات، مع تطوير منظومة الإضاءة والتأمين الإلكترونى، ونقل المدخل الحالى للهضبة من جوار فندق المينا هاوس إلى طريق الفيوم.

وفي عام 2018 تم التعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة بالكامل.