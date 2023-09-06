تقرير كندي: أهرامات الجيزة ضمن أعظم وأشهر 10 آثار جنائزية في العالم

على مدار آلاف السنين كانت الأهرامات في مصر من أيقونات الآثار والكنوز حول العالم، وبمرور الوقت أصبحت أحد أشهر الآثار في العالم والسمة المميزة للحضارة المصرية القديمة، كما أنها الناجي الوحيد من عجائب الدنيا السبع، وتُعد من أبرز وأجمل 10 آثار جنائزية حول العالم، حيث تُعد أهرامات الجيزة أشهر الأضرحة في العالم.

وبحسب موقع "ذا ترافيل" الكندي، فإن الموت كان دائمًا جزءًا مهمًا في الحياة في جميع حضارات العالم وأبرزها حضارة مصر القديمة، حيث كان للفراعنة طقوس فريدة من نوعها للمتوفي.

وأضاف أن الطقوس الجنائزية اختلفت بشكل كبير من حيث الزمان والمكان، وبعض من أكبر المعالم الأثرية في العالم هي آثار جنائزية، وربما تكون الأهرامات المصرية القديمة الشهيرة هي الأضرحة الأكثر شهرة في العالم، في حين كانت الآثار الجنائزية الأخرى مخبأة تحت الأرض (مثل جيش الطين في الصين القديمة).

الأهرامات أعظم الأضرحة في العالم

وأفاد الموقع الكندي أن الهرم الأكبر هو أكبر الأهرامات والوحيد من عجائب الدنيا السبع القديمة الذي لا يزال قائما حتى اليوم، داخل الهرم الأكبر بالجيزة كانت هناك بعض من أعظم الأضرحة في العالم.

وتابع أن الهرم الأكبر كان في الأصل مغطى بالحجر الجيري وكان جزءًا من مجمع جنائزي أكبر يضم المعابد والجسور والمزيد من الآثار والتحف المعمارية الفرعونية، وتم بناءه عام 2750 قبل الميلاد.

وأكد الموقع أنه بخلاف أهرامات الجيزة، فإن جيش الطين في الصين، الذي يعود تاريخه إلى 210-209 قبل الميلاد، يُعدّ نصبًا جنائزيًا فريدًا يصور أكثر من 8 آلاف جندي، أما تاج محل في الهند، بني في الفترة من 1631 إلى 1643، وهو ضريح جميل من الرخام الأبيض ومعلم سياحي شهير.

وتابع أن تاج محل هو أحد أفضل الوجهات السياحية وأكثرها شهرة في الهند، فهو ضريح جميل من الرخام الأبيض بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان لزوجته المفضلة ممتاز محل (كما يوجد به قبر شاه جاهان أيضًا)، وتعتبر جوهرة الفن الإسلامي في الهند، حيث تم بناءه خلال الفترة من عام 1631 وحتى عام 1643.

وأضاف أن في إفريقيا هناك الضريح الملكي الموريتاني، والذي يُعدّ أحد المعالم الجنائزية القديمة العظيمة في شمال إفريقيا، ويعتقد أنه تم بناؤه كمقبرة وضريح للملك النوميدي البربري جوبا الثاني والملكة كليوباترا سيليني الثانية، التي حكمت الجزائر القديمة.