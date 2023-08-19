خبير أثرى: طيبة أهم مكان أثرى فى العالم بعد الأهرامات

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن طيبة هي أهم مكان أثري بالعالم بعد الأهرامات، كما أنها فرصة للاستمتاع بالتراث والتاريخ والمعلومات المهمة حول المقابر الملكية ومقابر العمال بالمدينة وفن النحت.

وأشار الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن معبد الرامسيوم يوجد به أكبر تمثال مصنع من البشر ويزن ألف طن، ووادي الملكات يضم عددا كبيرا من المقابر زاهية الألوان حتى هذه اللحظة، ووادي الملوك مشهور بالمقابر الملكية وعلى رأسها مقبرة الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى وجود معبدي الأقصر والكرنك.

وأكد أن جميع السياح في العالم يتسابقون في رؤية هذه المشاهد الفريدة في العالم كله، مناشدًا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي زيادة التركيز على المناهج الخاصة بالتاريخ المصري القديم؛ لأن ما يُوضع في المناهج الدراسية مختزل إلى حد كبير عما هو موجود في الحقيقة.