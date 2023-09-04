الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يُصدر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر

السياحة
السياحة

وزير السياحة والآثار يُصدر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر


 

أصدر السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجيةالعامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهدافالاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.


 

وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرفالسياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيينبقطاع السياحة في مصر.


 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها، وسيكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعدالوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وعضوية كل من ممثلين عن صندوق دعم السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيطالسياحي، والمكتب الفني للوزير.


 

‎وكان  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية

‎العامة للتنشيط السياحي  اشار في تصريحات سابقة أن  الجولات الترويجية تأتي في ضوء التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والدكتورزاهي حواس والجهود التي يبذلها للترويج للسياحة المصرية، كما أنه يتم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى قيام الهيئةبتنظيم  محاضرتين للدكتور زاهي حواس في شهر يوليو ٢٠٢٢ بدولة ألمانيا، للترويج للمقصد السياحي المصري ،وذلك بالتنسيق مع السفارةالمصرية ببرلين، وبالتعاون مع المكتب السياحي المصري في ببرلين.


 

‎وأوضح أنه تم اختيار أسواق دول البلطيق لتكون الأسواق المستهدفة خلال هذه الجولة تنفيذاً لخطة الوزارة لاستهداف أسواق سياحية جديدةبما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول نهاية عام ٢٠٢٨، مثمناً الدعمالكبير الذي قدمه السادة سفراء مصر بدول كل من فنلندا، والسويد، والدنمارك لإنجاح هذه الجولات.


 

‎ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عطا مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلىأنه سيتم على هامش هذه الجولات تنفيذ عدد من الفاعليات الثقافية والإعلامية، منها مؤتمراً صحفياً للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهرية وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.

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