مباحثات الرئيس السيسى مع وزير خارجية اليابان على رأس اهتمامات صحف القاهرة

جاءت المباحثات، التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، حول تعزيز العلاقات الثنائية، والنقاش الذي دار بينهما حول قضايا السلم والأمن الدوليين، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، التي أبرزت أيضًا اجتماع الحكومة بشأن تحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة؛ من أجل معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات، في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وواصلت صحف القاهرة متابعتها لفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية، كما تابعت الصحف نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عاد صباح أمس إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة الكينية «نيروبي»، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان "تحفيز نمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم".

وسلطت الصحف الضوء على استعدادات محافظات الجمهورية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مبرزة بدء وزارة الداخلية اليوم - ولمدة شهر - فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)؛ للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي أمس، مع «يوشيماسا هاياشى»، وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان في جميع المجالات، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان مصر، فى أبريل الماضى، التى تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ونقلت صحف القاهرة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي القول إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليابانى «فوميو كيشيدا»، منوهًا بما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر، على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة، فى هذا الصدد، خاصة بناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات.

ولفتت الصحف إلى أن اللقاء شهد - كذلك - نقاشًا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي، وأزمتي الطاقة والغذاء.

سياسيًا، أبرزت صحيفة (المصري اليوم) الضوابط الإعلامية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يجب أن تتضمنها التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، وتضمنت مراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية محايدة للموضوع المطروح للاستفتاء والالتزام بعدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

وذكرت الصحيفة أن مجلس إدارة الهيئة وافق على الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ومن المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية التي استوفت إجراءات القيد القانونية لتغطية العملية الانتخابية.

وفي السياق سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء، التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مُباشرة عملها، وذلك تنفيذًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أن مدبولي عقد اجتماعًا أمس؛ لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة «الهيئة الوطنية للانتخابات» في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، واللواء وائل سعدة، المُشرف العام على مركز الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولى الوزارات المعنية.

ونسبت الصحيفة إلى رئيس الوزراء القول "نحن كحكومة ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات فى كل ما تريده لمباشرة عملها، وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل".

وأوردت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس الوزراء وصل صباح أمس إلى القاهرة، عائدًا من العاصمة الكينية «نيروبي» بعد مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان "تحفيز نمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم".

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء ألقى - خلال مشاركته - كلمتين بجلسة أجندة المناخ الدولي وجلسة الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ.

وذكرت أن مدبولي التقى - على هامش المشاركة - رئيس جمهورية كينيا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما استقبل «مدبولي» مبعوث الرئيس السيريلانكي المرافق له، وتفقد كذلك المستشفى المصرى القبطى في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي إطار مواصلة صحف القاهرة متابعتها لوقائع اليوم الثاني من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية، تابعت صحيفة (الجمهورية) جلسة مناقشة الاستراتيجية الصحية في مصر (2023 - 2030)، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد أن فلسفة استراتيجية الصحة في مصر تعني بتحقيق طموحات وأحلام المواطن في الحصول على خدمات صحية ذات جودة تليق بالمواطن، موضحًا أن أهم ما يميز الاستراتيجية هو أنها نتيجة للكثير من المناقشات والحوار بين كل الأطراف الفاعلة والممثلة عن مقدمى الخدمات الصحية في مصر.

ونقلت الصحيفة عن الوزير القول إن الخطة مطروحة للحوار خلال مدة شهور مقبلة؛ لتصبح جاهزة ومدعمة بخطة تنفيذية لبدء تطبيقها مع مطلع العام الجديد.

وذكرت أن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات العامة، استعرض أهم ملامح استراتيجية الصحة في مصر 2023، والتي تمت بمراعاة أهداف التنمية المستدامة عند وضعها ورؤية مصر 2030 والتحول إلى نظام التغطية التأمينية الصحية الشاملة.. مشيرًا إلى أن فريق العمل الذى وضع مسودة الاستراتيجية قام برفع الواقع الصحى في مصر، وفتح باب الحوار المجتمعي، حيث شارك فيه أكثر من 10 وزارات معنية و20 منظمة أممية إلى جانب العشرات من مؤسسات المجتمع الأهلي المعنية.

وعلى هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، أوردت صحيفة (الأهرام) أن وزير الصحة والسكان التقى الدكتور هاينريش نويباور، مدير معهد الالتهابات البكتيرية بمعهد «فريدريش لوفلر» بألمانيا، لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وأوضحت الصحيفة - نقلًا عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد للعمل من خلال استراتيجية الصحة الواحدة، وذلك للسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية المنقولة بالنواقل والقضاء عليها، حيث إن المعهد متميز فى مجال التصدى لتلك الأمراض.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية تبدأ اليوم - ولمدة شهر - فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)؛ للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة القول إن ذلك يأتي بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن أنه - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - ستنطلق فعاليات المبادرة وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد لتوفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن الوزارة ذكرت أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة؛ لتوفير المتطلبات المدرسية من خلال 1513 منفذًا و6 معارض رئيسية و37 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

وفي السياق، تابعت صحيفة (الشروق) استعدادات محافظات الجمهورية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للفصول وافتتاح عدد من المدارس وإدخالها الخدمة لاستقبال أعداد أكبر من التلاميذ وتخفيف الكثافات الطلابية.

ونقلت الصحيفة - في تقرير إخباري نشرته بعددها اليوم - توجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل، وتنظيم المعارض لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بجانب الانتهاء من تطوير المدارس، وتنفيذ المشروع الخدمي للتغذية المدرسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير قال - في بيان أمس - إن الوزارة تتابع جهود المحافظات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد، لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها.

أما صحيفة (المصري اليوم)، فنشرت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء - خلال اجتماعه أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة - من بينها الموافقة على مشاركة عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطى ودير سانت كاترين بمعرض إفريقيا وبيزنطة المزمع إقامته بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.

وذكرت الصحيفة أن المعرض يقام بمتحف «المتروبوليتان» بنيويورك خلال الفترة من ١٣ نوفمبر ۲۰۲۳ إلى ٣ مارس ٢٠٢٤، ومتحف كليفلاند للفن بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من ١٤ أبريل ٢٠٢٤ إلى ٢١ يوليو ٢٠٢٤.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء اعتمد - أيضًا - محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الحادى والثلاثين المنعقد على مدار أربع جلسات، بدأت من ٣ نوفمبر ۲۰۲۲ حتى ۱۸ مايو ۲۰۲۳ ، إذ أحيط مجلس الوزراء باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة فيروم مصر لإنتاج الصوامع في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر، كما استعرض المجلس الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع.

وأبرزت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - أهمية الرسائل التي تم إطلاقها خلال افتتاح الرئيس السيسي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، خاصة إعادة التشديد على خطورة القضية السكانية وأثرها على تقويض جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم.

وفي السياق الصحي، ذكرت صحيفة (الشروق) أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عقد، أمس الجلسة الـ13 من المنتدى الفكرى تحت عنوان "الصناعات الدوائية.. التحديات والفرص"، لوضع توصيات تعزز النشاط داخل قطاع صناعة الدواء، بما يكفل دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات بمشاركة عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص فى مجال الصناعات الدوائية بجانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلى البرلمان والخبراء والمتخصصين.

وأضافت الصحيفة أن المدير التنفيذى للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بمركز معلومات مجلس الوزراء محمود خليفة قدم - خلال الجلسة - عرضًا حول واقع الصناعات الدوائية على المستويين العالمي والمحلي، مستعرضًا التجارب الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بالصين والهند وهولندا وأيرلندا.

ونقلت عن خليفة إشارته إلى أن حجم الإنفاق العالمى على الأدوية شهد قفزة كبيرة من ۸۸۷ مليار دولار في عام ۲۰۱۰ ليصل إلى ۱٫٤٨ تريليون دولار عام ۲۰۲۲ ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق ليصل إلى ١.٩ تريليون دولار عام ۲۰۲۷، مبينًا أن قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت ٢٦٦,٨ مليون دولار في ۲۰۲۲ مقارنة بنحو ٢٢٥,٤ مليون دولار عام ۲۰۱۹.

عربيًا، نقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، في ختام الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية، أمس أن مصر تتطلع إلى استمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بقضية سد النهضة، معربًا عن رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد.

ونقلت الصحيفة عن شكري قوله إن قضية سد النهضة هي بند أساسي في قرارات الجامعة العربية، وإن إثيوبيا لم تظهر أى توجه بشأن الحلول المطروحة للأزمة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

وأبرزت الصحيفة تشديد الوزير - أيضًا - على ضرورة العمل على وحدة سوريا واستقرارها، قائلا إن "انضمام سوريا إلى بياني عمّان والقاهرة يعزز التعاون العربي"، مضيفًا أن مصلحة الشعب السوري تظل الهدف الرئيسي للتحرك العربي. كما أكد رفض الجامعة العربية المساس بالمسجد الأقصى، وأهمية إحلال السلام والاستقرار في السودان.

وعن القضية الفلسطينية، ذكرت الصحيفة أن شكري أكد أنها لا تزال القضية المركزية للجامعة العربية، مضيفًا أن الجامعة العربية تحذر من المساس بالوضع التاريخي لمدينة القدس. وقال: "الجامعة العربية ترفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا". وعن الصراع في السودان، قال شكري «إن الجامعة تعاملت مع أزمة السودان بما يضمن وحدته»، مضيفًا: «عودة سوريا إلى الجامعة العربية، تمهد لمساعدتها على تجاوز أزمتها».