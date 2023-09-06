الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية اليابان يشيد بما حققته مصر على الصعيد التنموى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، "يوشيماسا هاياشي"، وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية. 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 

من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كل الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، مشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية

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