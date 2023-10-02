الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وأبرز رسائل التهنئة

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن موعد شهر رمضان 2024، وذلك قبل شهور تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويكثر البحث فى محركات البحث الأولى عن موعد شهر رمضان 2024، حيث ينتظر العديد من المسلمين هذا الشهر الكريم لما فيه من خير وبركات وعبادات ربانية فى هذا السياق تكشف موعد شهر رمضان لعام 2024.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

وبحسب ما أعلن فإن الوقت المتبقي لشهر رمضان لسنة 2024 هو 5 أشهر و9 يوم الموافق بالتاريخ الميلادي في يوم الاثنين، ١١ مارس ٢٠٢٤ م.

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 .

أقرا ايضًا

txt

متبقى 160 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وأجمل رسائل التهنئة بحلوله

وبحسب ما أعلنت الحسابات الفلكية فقد  تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 164 يوما على أول أيامه .

رسائل تهنئة شهر رمضان الكريم 

وبالتزامن مع رمضان يبحث العديد من المسلمين عن رسائل تهنئة بشهر رمضان وتنشرها الدستور 

_ اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.

_ اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

_ اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعاً.

_ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.

_ أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام والأكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.

_ كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.

متبقى 160 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وأجمل رسائل التهنئة بحلوله

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لاستقباله

_ اللهم زف اسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار.

_ اللهم قرب إلينا الأمور المنتظرة في شهر رمضان المبارك، وارزقنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين.

_اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا في شهرك الفضيل من المقبولين.

_اللهم اهل علينا شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية، وارزقنا فية القدرة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم.

_أعاد الله علينا وعليكم شهر الكريم شهر رمضان، باليمن والأيمان وبالسلامة والإسلام أن شاء الله، كل عام وأنتم بخير وفي حفظ الله وحمايته، كل سنة وأنتم في خير ورزق كبير وواسع.

_كل عام وأنتم بخير وفي سعادة رمضان كريم وسعيد عليكم جميعًا، كل شهر وأنتم مرزوقين بنعم كثيرة وخير ورزق كبير من الله، ومع بداية هذا الشهر الكريم أتمنى لكم أعمال صالحة مقبولة أن شاء الله.

أبرز رسائل التهنئة بعيد الفطر 2023 10 أيام في شهر رمضان شهر رمضان أبرز الأدعية المستحبة خلال أيام شهر رمضان

مواد متعلقة

متبقى 160 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وأجمل رسائل التهنئة بحلوله

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام انبى فى كأس مصر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

مدحت عبدالهادى: زيزو رفض عرضًا خياليًا للاستمرار مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً