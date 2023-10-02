موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وأبرز رسائل التهنئة

يبحث العديد من المواطنين عن موعد شهر رمضان 2024، وذلك قبل شهور تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويكثر البحث فى محركات البحث الأولى عن موعد شهر رمضان 2024، حيث ينتظر العديد من المسلمين هذا الشهر الكريم لما فيه من خير وبركات وعبادات ربانية فى هذا السياق تكشف موعد شهر رمضان لعام 2024.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

وبحسب ما أعلن فإن الوقت المتبقي لشهر رمضان لسنة 2024 هو 5 أشهر و9 يوم الموافق بالتاريخ الميلادي في يوم الاثنين، ١١ مارس ٢٠٢٤ م.

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 .

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وبحسب ما أعلنت الحسابات الفلكية فقد تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 164 يوما على أول أيامه .

رسائل تهنئة شهر رمضان الكريم

وبالتزامن مع رمضان يبحث العديد من المسلمين عن رسائل تهنئة بشهر رمضان وتنشرها الدستور

_ اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.

_ اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

_ اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعاً.

_ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.

_ أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام والأكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.

_ كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.

_ اللهم زف اسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار.

_ اللهم قرب إلينا الأمور المنتظرة في شهر رمضان المبارك، وارزقنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين.

_اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا في شهرك الفضيل من المقبولين.

_اللهم اهل علينا شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية، وارزقنا فية القدرة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم.

_أعاد الله علينا وعليكم شهر الكريم شهر رمضان، باليمن والأيمان وبالسلامة والإسلام أن شاء الله، كل عام وأنتم بخير وفي حفظ الله وحمايته، كل سنة وأنتم في خير ورزق كبير وواسع.

_كل عام وأنتم بخير وفي سعادة رمضان كريم وسعيد عليكم جميعًا، كل شهر وأنتم مرزوقين بنعم كثيرة وخير ورزق كبير من الله، ومع بداية هذا الشهر الكريم أتمنى لكم أعمال صالحة مقبولة أن شاء الله.