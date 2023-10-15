الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد عيد الفطر 2024 وفقا للحسابات الفلكية.. ميعاد الإجازة الرسمية

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

زادت عمليات البحث عن موعد عيد الفطر 2024 عبر موقع جوجل البحثي خلال الأيام المقبلة، وذلك حيث ينتظر الملايين من المسلمين من كافة بقاع الأرض وذلك لكونه شهر رمضان 1445 والذي يسبق العيد حيث يغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب من النار وتضاعف فيه الحسنات وتغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة.

موعد عيد الفطر 2024 وفقا للحسابات الفلكية 

أكدت كافة الحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن موعد عيد الفطر 2024 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل المقبل 2024 حيث لم يعد يتبقي عليه سواء 176 يوما فقط وفقا للحسابات الفلكية حيث يحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

يقضي كافة المواطنين إجازة العيد الصغير مع الأهل والأصدقاء في الأماكن العامة والمتنزهات أو المدن الساحلية بعيدا عن روتين العمل اليومي و ضغوطات الحياة والأعباء اليومية التي تثقل كاهل المواطنين طوال أيام العام.

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أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 

أكد خبر المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب من النار وتضاعف فيه الحسنات وغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل حيث لم يعد متبقي سوا 156 يوما فقط.

ينتظر الملايين من المسلمين الشهر الكريم للاستمتاع بأداء أول صلاة تراويح في المساجد وقيام الليل و التجهد و الاعتكاف في المساجد وهجر كافة الأعمال التي تبعد عن العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي خلال الشهر الكريم طمعا بالمغفرة والرحمة والعتق من النيران.

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إجازة عيد الفطر 1445 لموظفي الدولة

يحصل الملايين من موظفي الدولة على اجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من يوم 9 أبريل وحتى 12 أبريل 2024 والتي تكون عبارة عن 3 أيام العيد وفقا للقانون المصري للعمل حيث تعطل فيه كافة المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية وتمنح فيه القطاع العام والخاص اجازة مدفوعة الأجر لموظفيه.

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