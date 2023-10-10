أجندة الإجازات الرسمية في 2024.. وموعد عيد الفطر المبارك

أجندة الإجازات الرسمية في 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية منذ حصول موظفي القطاعين العام والخاص على إجازة عيد القوات المسلحة المصرية والاحتفال بالموبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 1973 حيث يحصلون على إجازات مدفوع الأجر وفقا لقانون العمل المصري.



أجندة الإجازات الرسمية في 2024

يرصد الدستور من خلال التقرير أجندة الإجازات الرسمية في 2024 الكاملة لموظفي الدولة والتي تعتمدها الدولة إجازات مدفوع الأجر لجميع الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وموظفي القطاع الخاص وهى كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد (عيد ديني للأقباط).

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة (إجازة وطنية).

يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 إجازة عيد الفطر المبارك (عيد ديني للمسلمين).

يوم الخميس الموافق 11 إبريل 2024 إجازة عيد الفطر المبارك (عيد ديني للمسلمين).

يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024 إجازة عيد الفطر المبارك (عيد ديني للمسلمين).

يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء (إجازة وطنية).

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال (إجازة اجتماعية).

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة عيد شم النسيم (إجازة قومية).

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك (عيد ديني للمسلمين).

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك (عيد ديني للمسلمين).

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك (عيد ديني للمسلمين).

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 إجازة ثورة يونيو (إجازة وطنية).

يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 إجازة رأس السنة الهجرية (عيد ديني للمسلمين).

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة ثورة يوليو (إجازة وطنية).

يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 إجازة احتفالات بالمولد النبوي الشريف (عيد ديني للمسلمين).

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر (إجازة وطنية).

العطلات الأسبوعية لموظفي الدولة خلال 2024

يحصل الموظفون والعاملون في شركات ومؤسسات الدولة وطلاب المدارس والجامعات المصرية والبنوك التابعة للقطاع المصرفي المصري على يومي الجمعة والسبت كإجازة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى العطلات الرسمية السابق ذكرها حيث يتم تعطيل مؤسسات الدولة فيما عدا التي تقدم خدمات للمواطنين مثل المستشفيات وأقسام الشرطة وخدمات الإسعاف والطوارئ.

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