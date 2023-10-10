الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر

ارشيفية
ارشيفية

ازداد معدل البحث عن الاجازات الرسمية 2024 في محرك بحث "جوجل"، من قبل عدد كبير من الطلاب والموظفين، وذلك تزامناً مع انتهاء الإجازات الرسمية 2023، والتي كان آخرها الخميس الماضي بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 1973.

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية موعد الإجازات الرسمية 2024.

موعد الإجازات الرسمية 2024 في مصر 

الإجازات الرسمية في عام 2024..عيد الشرطة في مقدمتها

إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، الخميس الموافق 25 يناير 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك الخميس الموافق 11 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك الجمعة الموافق 12 أبريل 2024.

اجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين 17 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2023.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2023.

إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، ويوافق يوم الأحد.

الإجازات الرسمية في عام 2024..عيد الشرطة في مقدمتها

و من المتوقع أن تتغير بعض مواعيدها الإجازات الرسمية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية، ليحصل المواطنين على إجازة متصلة يمكنهم استغلالها كما يريدون.

ويمكنك معرفة القائمة الكاملة للإجازات والعطلات الرسمية للعام الجديد 2024 من خلال موقع رئاسة الجمهورية الإلكتروني، والذي ينشر كافة الإجازات والعطلات الرسمية للدولة سواء الوطنية أو الدينية أو القومية أو الاجتماعية.

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