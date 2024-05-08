ترقية 11 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسًا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثامنة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من سامح سمير على عطوه بكلية العلوم، رجاء طلعت محمد عبد الحكيم بكلية الهندسة.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد عبد المهيمن أحمد الحداد، سارة عبدالرحمن محمد زغلول، هند صلاح على بكلية الطب، شروق محمد محمد جمال الدين بكلية طب الاسنان، سعد محمد إبراهيم، هويدا محمد أحمد خليل كلية الهندسة، سهام إبراهيم سيد أحمد، زينب مسعود محمد بكلية التربية الرياضية، عبير فوزى عبد الفتاح بكلية التربية النوعية.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من فاطمه صبري مختار، عبد الله نبيه عبد الله، شيماء سعد محمد عوض، الحسب عبد القادر الحسب، سمر محمد مجدي زين العابدين بكلية الطب، لينا فاروق زكي الجندي، علاء نسيم مسعد بكلية الآداب، محمد سليمان أحمد سليمان، بسنت سمير عبد الوهاب بكلية الهندسة، عبد الحليم حمدي إبراهيم، أمير علي محمود، محمد فتحي محمد ندا، عبد العال عادل المهدي بكلية التربية الرياضية، أماني حسين صادق، محمد حرز الله منصور بكلية التربية النوعية، مشيرة محمد السيد إبراهيم، أسماء كمال أحمد لاشين بكلية التمريض.

والموافقة على منح (38) درجة دبلوم، و(98) درجة ماجستير، و(27) درجة الدكتوراه.

