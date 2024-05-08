قطع أشجار الشوارع بزفتى يُغضب الأهالى.. ومسئول لـ"الدستور": ستُستبدل بشجر زينة"

أثار قرار قطع النخل والأشجار في شارع سكة طنطا، بمدينة زفتى استياء وغضب الأهالي، حيث طالبوا بسرعة محاسبة المسئول عن القرار، خاصًة أن رئيس المدينة أكد أنه سيتم تهذيب النخيل والأشجار فقط خلال عملية إلغاء الجزر الوسطى بالشارع لتحويله إلى رصيف واحد بطول الشارع.

وأكد الأهالي، أن النخيل والأشجار جزء هام من الطبيعة والتراث البيئي لمدينة زفتى، وتعتبر مصدرًا للظل والجمال في المدينة، وأصبح قطع هذه الأشجار موضوعًا للجدل والانتقادات بعدما تم اتخاذ القرار بقطعها ضمن عملية توسعة وتطوير الشارع.

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتي، أن خبراء الزراعة أعدوا تقريرًا للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أكدوا فيه أن وجود هذه الأشجار خطر على الرصيف الصغير، وهو ما سيؤثر عليه ويهدمه، ولذاك تم الاعتماد على أشجار جيدة جديدة سيتم وضعها داخل الرصيف من الداخل، وستتم زراعتها غدًا.

جدير بالذكر أن شارع سكة طنطا هو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة زفتى، وقرار توسعته وتطويره يعد جزءًا من جهود المدينة للتحسين العمراني وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، فإن قطع النخيل والأشجار في هذا السياق يثير قلق الجمهور ويعد انتهاكًا للتعهدات البيئية والجمالية التي تم التأكيد عليها سابقًا.