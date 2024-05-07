تعرف على المستندات المطلوبة والمخالفات التي يشملها قانون التصالح الجديد

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن وأحياء محافظة الغربية، الثلاثاء إقبالاً كثيفًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء المختلفة، واستقبلت المحافظة الطلبات على مستوى 12 مركزًا تكنولوجيا في 8 مراكز و4 أحياء، وأقامت مجالس المدن والأحياء لجان خاصة لاستقبال المواطنيين وتوجيهم بعد مراجعة اوراقهم.

خطوات تقديم التصالح على مخالفات البناء

وقال قدري حجازي، سكرتير عام مجلس مدينة زفتي، إن خطوات تقديم التصالح على مخالفات البناء عن طريق تقديم الأوراق إلي اللجنة وعند استيفاء الأوراق يتم تمريرها لمركز الخدمة وان الاوراق المطلوبة هي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه.

المستندات التي تدل على أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح.

نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي.

نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص – إن وجد.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

وذلك فيما يخص المخالفات التالية:

مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، ما يؤثر على السلامة الإنشائية

البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية

تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك

تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.

الحالات التي يتم فيها التصالح على مخالفات البناء

وكذلك يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة، وفي حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وفي حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق، كما يُسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة، والتصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.

فيم قال رئيس المدينة إنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين

من جهته، قام د.طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة موسعة لمتابعة بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بزفتى والسنطة وحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ الغربية خلال تفقد المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

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