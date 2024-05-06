فعاليات ترفيهية متنوعة في حدائق الغربية بمناسبة شم النسيم

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات في محافظة الغربية المواطنين المحتفلين بأعياد الربيع بأجواء مليئة بالفرح والمرح، وخرج الآلاف من الأشخاص اليوم الإثنين، للاستمتاع بأجواء الربيع والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والفنية المتنوعة، حيث استخدم المحتفلون مكبرات الصوت على كورنيش النيل في مراكز كفر الزيات وزفتي وسمنود لتعزيز أجواء الفرح والمرح.

وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات في مدينة طنطا توافدًا ملحوظًا للعائلات والأسر الراغبة في احتفالات عيد الربيع "شم النسيم"، وامتلأت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحتفلين الذين اختاروا الاحتفال في الحدائق والمتنزهات المختلفة بالمدينة. وقد قامت الأسر بفرش الأراضي وتناول البيض الملون، فيما توجه آخرون إلى النوادي التابعة للهيئات المختلفة. ولم يتوانَ بعض الأفراد عن زيارة الملاهي والقرى السياحية في مدن المحافظة لقضاء أوقات ممتعة وترفيهية.

وجهة مفضلة

عيد الربيع "شم النسيم" يُعد مناسبة مهمة ومحبوبة لدى الأسر المصرية، حيث يتم الاحتفال به في الأسبوع الذي يلي عيد القيامة المجيد، وتعتبر الحدائق العامة والمتنزهات المنتشرة في المحافظة وجهة مفضلة للاحتفال بالمناسبة، إذ توفر بيئة آمنة ومريحة للأسر والأطفال للاستمتاع بأوقاتهم وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة.

تحاول الجهات الامنية ومجلس المدن والاحياء، توفير جميع سبل الراحة والتسهيلات للمحتفلين، حيث تقوم باستعدادات مسبقة لتأمين الحدائق والمتنزهات بالمرافق اللازمة والخدمات العامة، وذلك لضمان تجربة ممتعة ومريحة للجميع.

وعبر محمد أحمد، فرحته بالجواء موضحًا ان اليوم المشمس والمليء بالفرح والبهجة، تعود العائلات إلى منازلها بذكريات جميلة من أجواء الاحتفالات والترفيه التي قضوها في الحدائق والمتنزهات، مع الأمل في أن يستمر هذا الروح المرحة طوال فصل الربيع.

فيما قالت هبة عمارة، ان الاجواء ربيعية وطقس مناسب للتنزه وتغير الآجر والشعور براحة وتغير بين المناظر الخلابة التي تدعو التأمل وتبعث للراحة من اجل العودة للعمل اكثر نشاطًا.