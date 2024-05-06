الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فعاليات ترفيهية متنوعة في حدائق الغربية بمناسبة شم النسيم

شم النسيم
شم النسيم

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات في محافظة الغربية المواطنين المحتفلين بأعياد الربيع بأجواء مليئة بالفرح والمرح، وخرج الآلاف من الأشخاص اليوم الإثنين، للاستمتاع بأجواء الربيع والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والفنية المتنوعة، حيث استخدم المحتفلون مكبرات الصوت على كورنيش النيل في مراكز كفر الزيات وزفتي وسمنود لتعزيز أجواء الفرح والمرح.

وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات في مدينة طنطا توافدًا ملحوظًا للعائلات والأسر الراغبة في احتفالات عيد الربيع "شم النسيم"، وامتلأت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحتفلين الذين اختاروا الاحتفال في الحدائق والمتنزهات المختلفة بالمدينة. وقد قامت الأسر بفرش الأراضي وتناول البيض الملون، فيما توجه آخرون إلى النوادي التابعة للهيئات المختلفة. ولم يتوانَ بعض الأفراد عن زيارة الملاهي والقرى السياحية في مدن المحافظة لقضاء أوقات ممتعة وترفيهية.

وجهة مفضلة

عيد الربيع "شم النسيم" يُعد مناسبة مهمة ومحبوبة لدى الأسر المصرية، حيث يتم الاحتفال به في الأسبوع الذي يلي عيد القيامة المجيد، وتعتبر الحدائق العامة والمتنزهات المنتشرة في المحافظة وجهة مفضلة للاحتفال بالمناسبة، إذ توفر بيئة آمنة ومريحة للأسر والأطفال للاستمتاع بأوقاتهم وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة.

تحاول الجهات الامنية ومجلس المدن والاحياء، توفير جميع سبل الراحة والتسهيلات للمحتفلين، حيث تقوم باستعدادات مسبقة لتأمين الحدائق والمتنزهات بالمرافق اللازمة والخدمات العامة، وذلك لضمان تجربة ممتعة ومريحة للجميع.

وعبر محمد أحمد، فرحته بالجواء موضحًا ان اليوم المشمس والمليء بالفرح والبهجة، تعود العائلات إلى منازلها بذكريات جميلة من أجواء الاحتفالات والترفيه التي قضوها في الحدائق والمتنزهات، مع الأمل في أن يستمر هذا الروح المرحة طوال فصل الربيع.

فيما قالت هبة عمارة، ان الاجواء ربيعية وطقس مناسب للتنزه وتغير الآجر والشعور براحة وتغير بين المناظر الخلابة التي تدعو التأمل وتبعث للراحة من اجل العودة للعمل اكثر نشاطًا.

الحدائق العامة والمتنزهات مراكز كفر الزيات وزفتي وسمنود التابعة للهيئات المختلفة والأطفال للاستمتاع بأوقاتهم العودة للعمل اكثر نشاط ا

مواد متعلقة

شم النسيم ينعش القلوب فى الغربية.. زحام على ضفاف النيل

19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

إقبال كبير على كورنيش النيل فى الغربية خلال الساعات الأولى لإجازة شم النسيم

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع السنطة بالغربية

محافظ الغربية يتابع جاهزية الحدائق والمنتزهات والكورنيش لشم النسيم

محافظ الغربية يتابع زيارة كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد القيامة

رسالة محبة وتواصل.. محافظ الغربية يتفقد الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا

95 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح