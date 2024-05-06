شم النسيم ينعش القلوب في الغربية.. زحام على ضفاف النيل

شهدت مدن محافظة الغربية، المطلة على نهر النيل احتفالات كبيرة من المواطنين والأطفال بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع خاصة بمدن زفتي كفر الزيات، وسمنود، حيث تتميز محافظة الغربية، بمرور فرعي النيل خلال مراكزها متمثلًا في فرع دمياط ويمر بزفتي وسمنود، وفرع رشيد المار بكفر الزيات.

وحرص المواطنون على الخروج والتنزه على الكورنيش هربًا من حرارة الجو واستقلال المراكب النيلية للتنزه والقيام بجولات نيلية بفرعي النيل، وشهد كورنيش النيل بمدينة زفتي، ازدحامًا كبيرًا من المواطنين وزحامًا على المراكب النيلية وداخل الحديقة المطلة على النيل وتوافد الأسر والأطفال بأعداد كبيرة، وسط تواجد أمني واستنفار لقوات الحماية المدنية والإنقاذ.

كما شهد كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا المطل على ترعة القاصد بعد تجميله وتحويله إلى كورنيش خروج أبناء مدينة طنطا للاحتفال على الكورنيش الجديد، حيث أصبح لمدينة طنطا لأول مرة كورنيش يمتد لمسافة 2 كيلو حتى منطقة الاستاد، فضلًا عن شارع 306 بمنطقة الاستاد ويضم مطاعم وألعاب واستراحات على كورنيش ترعة القاصد وأصبحت هذه المناطق مناطق جذب لكل المحتفلين، كما حرص أبناء محافظة الغربية على التردد على المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي أصبحت من المناطق الجاذبة للزائرين، حيث يوجد مجمع مولات كبير ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال فضلا عن وجود مجمع سينما ضخم على أحدث الطرق الحديثة في الإنشاء، كما تعد مناطق الممشى السياحي وميدان السيد البدوي وشارع 306 وكورنيش ترعة القاصد المطور والمنطقة اللوجستية هي الأماكن التي يقصدها المحتفلين.

بناء مخالف

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء لرصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فور حدوثها، وطالب محافظ الغربية جميع قيادات المحافظة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أولًا بأول من خلال بوابة شكاوى المحافظة.

كما طالب محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بضرورة تجهيز جميع المستشفيات خلال أعياد الميلاد وشم النسيم تحسبًا لحدوث أي حالات تسمم أو غرق يمكن أن تحدث، وأضاف أنه يقوم بعمل جولات يومية لمتابعة تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين وتحويل غير الملتزمين إلى النيابة.

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازة الرسمية.

وقال المحافظ إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب المستويات كافة.

وكلف رحمي رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، موجهًا مديريتي الطب البيطري والأوقاف بتطهير وتعقيم كافة المساجد قبل وبعد صلاة العيد.

شم النسيم

شم النسيم