الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شم النسيم ينعش القلوب في الغربية.. زحام على ضفاف النيل

شم النسيم
شم النسيم

شهدت مدن محافظة الغربية، المطلة على نهر النيل احتفالات كبيرة من المواطنين والأطفال بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع خاصة بمدن زفتي كفر الزيات، وسمنود، حيث تتميز محافظة الغربية، بمرور فرعي النيل خلال مراكزها متمثلًا في فرع دمياط ويمر بزفتي وسمنود، وفرع رشيد المار بكفر الزيات.

وحرص المواطنون على الخروج والتنزه على الكورنيش هربًا من حرارة الجو واستقلال المراكب النيلية للتنزه والقيام بجولات نيلية بفرعي النيل، وشهد كورنيش النيل بمدينة زفتي، ازدحامًا كبيرًا من المواطنين وزحامًا على المراكب النيلية وداخل الحديقة المطلة على النيل وتوافد الأسر والأطفال بأعداد كبيرة، وسط تواجد أمني واستنفار لقوات الحماية المدنية والإنقاذ.

كما شهد كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا المطل على ترعة القاصد بعد تجميله وتحويله إلى كورنيش خروج أبناء مدينة طنطا للاحتفال على الكورنيش الجديد، حيث أصبح لمدينة طنطا لأول مرة كورنيش يمتد لمسافة 2 كيلو حتى منطقة الاستاد، فضلًا عن شارع 306 بمنطقة الاستاد ويضم مطاعم وألعاب واستراحات على كورنيش ترعة القاصد وأصبحت هذه المناطق مناطق جذب لكل المحتفلين، كما حرص أبناء محافظة الغربية على التردد على المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي أصبحت من المناطق الجاذبة للزائرين، حيث يوجد مجمع مولات كبير ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال فضلا عن وجود مجمع سينما ضخم على أحدث الطرق الحديثة في الإنشاء، كما تعد مناطق الممشى السياحي وميدان السيد البدوي وشارع 306 وكورنيش ترعة القاصد المطور والمنطقة اللوجستية هي الأماكن التي يقصدها المحتفلين.

بناء مخالف

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء لرصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فور حدوثها، وطالب محافظ الغربية جميع قيادات المحافظة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أولًا بأول من خلال بوابة شكاوى المحافظة.

كما طالب محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بضرورة تجهيز جميع المستشفيات خلال أعياد الميلاد وشم النسيم تحسبًا لحدوث أي حالات تسمم أو غرق يمكن أن تحدث، وأضاف أنه يقوم بعمل جولات يومية لمتابعة تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين وتحويل غير الملتزمين إلى النيابة. 

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازة الرسمية.

وقال المحافظ إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب المستويات كافة.

وكلف رحمي رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، موجهًا مديريتي الطب البيطري والأوقاف بتطهير وتعقيم كافة المساجد قبل وبعد صلاة العيد.

شم النسيم
شم النسيم
شم النسيم
شم النسيم
شم النسيم
شم النسيم
نهر النيل شم النسيم وأعياد الربيع محافظة الغربية فرعي النيل خلال مراكزها فرع دمياط ويمر بزفتي وسمنود فرع رشيد المار بكفر الزيات داخل الحديقة المطلة على النيل

مواد متعلقة

إقبال كبير على كورنيش النيل فى الغربية خلال الساعات الأولى لإجازة شم النسيم

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع السنطة بالغربية

محافظ الغربية يتابع جاهزية الحدائق والمنتزهات والكورنيش لشم النسيم

محافظ الغربية يتابع زيارة كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد القيامة

رسالة محبة وتواصل.. محافظ الغربية يتفقد الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا

95 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

ضبط ومصادرة 595 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة بالغربية

رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا | عاجل

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟