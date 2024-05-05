الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رسالة محبة وتواصل.. محافظ الغربية يتفقد الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأطفال بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة إلى مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية، قدم خلالها المحافظ هدايا الرئيس لجميع الأطفال الحاضرين، وذلك بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن الغربية، الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، العميد محمد الجندي، مدير إدارة الامن الوطني،الأستاذة نجوى العشيري، السكرتير العام، العميد هاني محمد عامر، المستشار العسكري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي، رئيس حي ثان طنطا.

وزار محافظ الغربية الكنيسة الإنجيلية، حيث كان في استقباله القس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا، والقس نشأت وطسن، وعدد من أبناء الطائفة الإنجيلية، ووجه القس منسى التحية والتهنئة والشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي على هداياه للأطفال في يوم عيدهم، في لمسة جميلة مليئة بالحب والمشاركة.

أبناء وطن واحد

وفي كلمته أكد المحافظ أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

ثم توجه المحافظ بعد ذلك لمطرانية طنطا، حيث كان في استقباله، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهدية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال المحافظ إن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص فخامة الرئيس على مشاركة إخواننا الأقباط جميع مناسباتهم، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس الملهم عبد الفتاح السيسي.

من جانبه وجه الأنبا بولا الشكر والتقدير لفخامة الرئيس، الذي يعطينا دائمًا دروسًا في الوطنية والحب والانتماء، الذي يجمع بين جميع طوائف الشعب المصري، وهو ما يظهر جليًا في حرصه على تقديم الهدايا للأطفال في كل ربوع مصر.

يذكر أن محافظ الغربية سيستكمل زياراته مساء اليوم بزيارة مطرانية المحلة وكنيسة السيدة العذراء بسمنود.

محافظ الغربية عيد القيامة المجيد العميد محمد الجندي مدير إدارة الامن الوطني رئيس مركز ومدينة طنطا الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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