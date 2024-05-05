الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع زيارة كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد القيامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، زيارته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة شملت مطرانية المحلة وكنيسة السيدة العذراء بسمنود، بحضور اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن الغربية، العميد محمد الجندي مدير إدارة الأمن الوطني، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري.

وقدم محافظ الغربية هدية فخامة الرئيس إلى الأطفال داخل مطرانية المحلة،  حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، كما قدم الهدايا للأطفال في كنيسة السيدة العذراء بسمنود بحضور القس بيشوي راعي الكنيسة.

وهنأ المحافظ الحاضرين، مؤكدًا على عمق وترابط العلاقة بين أبناء الوطن، متمنيًا دوام التوفيق والازدهار لمصرنا الغالية.

يذكر أن المحافظ قد قام صباح اليوم بتهنئة الإخوة الأقباط من خلال زيارة لمطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية.

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محافظ الغربية كنيسة السيدة العذراء بسمنو خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية مطرانية المحلة زيارة لمطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية

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