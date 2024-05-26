الأحد 26 مايو 2024
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مراسل "إكسترا نيوز": فريق من الأمم المتحدة يتسلم المساعدات التى دخلت من مصر إلى غزة

المساعدات
المساعدات

رصد كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عبور شاحنات من الجانب المصري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، بعد إغلاق المعبر منذ 20 يومًا. 

200 شاحنة من المساعدات الإنسانية انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم

وأضاف مراسل الفضائية، خلال تغطية حية من معبر رفح، اليوم الأحد، أن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم، لافتًا إلى أن الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبوسالم تتضمن كميات من المساعدات الغذائية، وعددها 200 سيارة محملة بالأغذية وكل المستلزمات الطبية والمعيشية، إضافة إلى 4 شاحنات تحمل وقودًا إلى قطاع غزة.

معبر كرم أبوسالم ووصول المساعدات 

وتابع مراسل الفضائية أن ما يحدث اليوم هو تكليل للجهود التي بذلتها القيادة السياسية والمباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي أمس الأول، ونتج عنها هذا المشهد الذي رأيناه في الدقائق الماضية، وسيكون في استقبال هذه المساعدات بمعبر كرم أبوسالم فريق من الأمم المتحدة سيتولى عملية استقبالها والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وتوزيعها على المناطق المختلفة في قطاع غزة.

 

 

مراسل اكسترا نيوز غزة الامم المتحدة المساعدات شاحنات قطاع غزة معبر كرم أبوسالم

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