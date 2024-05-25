السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: 10 شهداء و17 جريحًا فى قصف إسرائيلى لمدرسة شمالى غزة

شهداء فلسطين- أرشيفية
شهداء فلسطين- أرشيفية

كشف إعلام فلسطيني عن استشهاد 10 وإصابة 17 في قصف إسرائيلي لمدرسة بمنطقة الصفطاوى شمالي غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية". 

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ فجر اليوم السبت، حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببًا كارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

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